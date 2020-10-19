Pfizer и Moderna рассчитывают на одобрение своих вакцин против коронавируса в ноябре

Американские компании Pfizer и Moderna рассчитывают к концу ноября получить разрешение на использование разработанных ими вакцин против коронавируса, сообщили в пятницу западные СМИ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Компания Pfizer заявила в пятницу, что рассчитывает удостовериться в безопасности применения препарата во второй половине ноября.

В свою очередь массачусетская биотехнологическая компания Moderna намерена получить разрешение на использование вакцины 25 ноября.

Однако эксперты предупреждают, что после одобрения вакцин они станут общедоступными только спустя месяцы. Эксперты обращают внимание на то, что лучшей защитой от вируса остаются маски и соблюдение норм социального дистанцирования.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вакцина против COVID-19 может быть готова ко дню выборов в США - 3 ноября. Однако рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США делают это практически невозможным.

Трамп изначально предполагал, что старт масштабной вакцинации можно будет дать до президентских выборов 3 ноября, однако на прошлой неделе допустил, что вакцина станет доступна только после выборов. По мнению президента США, виной этому - его политические соперники, не желающие перед выборами делать ему "подарок" в виде вакцины от COVID-19.