SkyUp планирует запустить авиарейсы из Запорожья в Батуми, Ларнаку и Прагу

Авиакомпания SkyUp планирует на конец весны – лето 2021 года запуск рейсов из Запорожья в Батуми (Грузия), Ларнаку (Кипр) и Прагу (Чехия).

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас на конец весны — лето 2021 у нас запланирован запуск рейсов из Запорожья в Батуми, Ларнаку и Прагу", - сообщает компания.

Авиакомпания также отметила, что продлила на зимний сезон рейсы по маршруту Киев-Запорожье-Киев, которые начала выполнять из нового терминала аэропорта 19 октября.

Как сообщал БизнесЦензор, новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начал принимать внутренние рейсы 19 октября.