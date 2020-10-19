SkyUp планирует запустить авиарейсы из Запорожья в Батуми, Ларнаку и Прагу
Авиакомпания SkyUp планирует на конец весны – лето 2021 года запуск рейсов из Запорожья в Батуми (Грузия), Ларнаку (Кипр) и Прагу (Чехия).
Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.
"Сейчас на конец весны — лето 2021 у нас запланирован запуск рейсов из Запорожья в Батуми, Ларнаку и Прагу", - сообщает компания.
Авиакомпания также отметила, что продлила на зимний сезон рейсы по маршруту Киев-Запорожье-Киев, которые начала выполнять из нового терминала аэропорта 19 октября.
Как сообщал БизнесЦензор, новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начал принимать внутренние рейсы 19 октября.
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