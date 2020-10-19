Глава Налоговой прокомментировал создание монополиста по торговле сигаретами

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко считает, что создание Национального оператора на табачном рынке может быть выгодно производителям табачной продукции, хотя они раньше заявляли, что такое решение было для них сюрпризом.

Об этом Любченко заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я против монополий, это всегда плохо. Вопрос нужно выводить в плоскость, кому это выгодно. И речь идет не о чиновниках. У меня есть ощущение, что это о производителях. Но в любом случае – если эти действия принесут стране налоговые платежи, то почему бы и нет", – сказал Любченко.

Он также рассказал, что в 2020 году Налоговая служба провела 401 проверку хранения и торговли табачными изделиями, которые принадлежат 37 субъектам хозяйствования.

"Мы выявили, что 148 мест не вели деятельности, а также там не подтвердилось наличие остатков. А они задекларировали 195,5 млн пачек стоимостью 8,8 млрд грн! За счет этого могли сформировать незаконный налоговый кредит по НДС на 1,4 млрд грн. Но не вышло", – сказал Любченко.

Однако, по словам главы Налоговой службы, в некоторых случаях сотрудники ведомства не были допущены к инвентаризации.

"Производители ведут себя сейчас очень достойно. Есть недостойные "граждане", которые не допускают нас на инвентаризацию. Это слишком самоуверенные люди, импортеры, которые решили, что можно завезти товар, реализовать его на внутреннем рынке, а документы по этому товару отразить в декларации НДС в виде остатков. Потом этот товар продается и все "сворачивается" – обязательства, кредит. Схема в том, что товар продан за наличку, а субъект пытается получить возмещение якобы по остаткам… Кто-то придумал такую норму – возмещение НДС по остаткам товара", – отметил Любченко.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров обнародовал решение от 9 сентября о создании "Национального оператора на рынке табачных изделий", большинству требований к которому отвечает только табачный монополист "Тэдис Украина". Крупнейшие производители сигарет заявляют, что такое решение стало для них сюрпризом.

Напомним, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал, что с 2013 года "Тэдис Украина" (ранее называлось "Мегаполис Украина) стало единственным покупателем сигарет у основных производителей, заняв монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет с долей более 99%. За злоупотребление монопольным положением на фирму был наложен в размере 431 млн грн.

В октябре 2019 года АМКУ принял решение, которым признал, что крупнейшие табачные компании-производители и их монопольный оптовый дистрибьютор "Тедис Украина" образовали картель, и наложил на всех штраф в общем размере 6,5 млрд грн. Сейчас компании пытаются оспорить его в суде, а в ответ АМКУ начал процесс взыскания наложенных штрафных санкций, ему удалось наложить арест на счета "Тэдиса".

ООО "Тэдис Украина" зарегистрировано в четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Ебромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.