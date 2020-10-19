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"Бизнес уважаемых людей" вывел из Украины $22 миллиарда за три года, – Госналоговая

"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $22,4 млрд, при этом $5 млрд - на Кипр, $4 млрд - в Нидерланды, $3 млрд - в Великобританию, $2 млрд - в Германию.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов – то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $90 млрд в год контролируемых операций", – сказал Любченко.

По данным Госналоговой службы, $10 млрд из $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.

По словам главы ведомства, механизм трансфертного ценообразования позволит оставить в стране $30-40 млрд прибыли.

Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.

Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.

При этом в НБУ прогнозируют, что объем репатриации дивидендов в текущем году будет близким к значениям предыдущих лет – на уровне $3,5 млрд.

Автор: 

бізнес (1167) податкова (344)


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Топ коментарі
+20
Огласите весь список уважаемых, уважаемые!
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19.10.2020 14:54
+10
Украина считается самой бедной страной в Европе. Пенсионеры не живут, а выживают, вынуждены в 70-75 лет еще работать. Молодежь уезжает из страны на заработки. Зато олигархи на награбленное у народа все живут не в Украине, а в Европе с чистым воздухом и водой, с качественной медициной, в своих роскошных дворцах, как Коломойский и Палица со своими семьями в Швейцарии, Ахметов - в Монако и Великобритании.
А глупый народ опять выберет во власть своих грабителей
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19.10.2020 18:30
+8
В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.Источник: https://biz.censor.net/n3225587

А вы платите 20% налогов и дальше.....
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19.10.2020 19:14
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Огласите весь список уважаемых, уважаемые!
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19.10.2020 14:54 Відповісти
А то ви не знаєте. Всі наші олігархи.
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19.10.2020 16:03 Відповісти
опять очередное недоразумение используют в качестве базарной бабки!
как же они зае.али своим пустозвонством! лучше бы это чмо выступало по телевизору на фоне арестов, стоя рядом с тоннами денег... но нет, опять какое-то вонючее тупое чмо просто трындит о том: "сколько ********** денег ушло из страны, боже какой ужос"
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20.10.2020 13:36 Відповісти
Моя позиция - создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры значит не имею права лезть туда куда хочу влезть. Ось і вірно. Нічого їсти хліб який вони мають за наш рахунок і ще намагатися якось вплинути на умови в країні.
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19.10.2020 14:58 Відповісти
"Бизнес уважаемых людей" вывел из Украины $22 миллиарда. Так кого ми поважаєжмо? Тих хто краде? Цікаво, що саме за це представники найрозвиніших країн світу і не поважають нашу країну. Та воно і не дивно, адже хто буде поважати злодія? Владі час вже щось нарешті робити з "уважаємимі людьмі"!
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19.10.2020 15:17 Відповісти
так они сами хотят "уважаемыми" ... для того и во власть шли !!... правда ще " что б перестали стрелять ".. с нашей стороны по лугандонских трактористах и шахтерах..
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19.10.2020 15:59 Відповісти
Це гроші інвесторів. Їх право ,як розпорядитися коштами. Свобода переломів капіталу основний принцип вільної ринкової економіки. Щорічно з Китаю виводять сотні мільярдів, але і інвестують туди. Заборонити - не буде ні інвестицій і чого виводити.
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19.10.2020 21:59 Відповісти
А что значит "вывели"?
Мои деньги? Хочу - с кашей ем, хочу - масло пахтаю!
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19.10.2020 16:18 Відповісти
просто "олексею люпченко" вставили дрын в жопу и заставляют регулярно озвучивать подобные байки, это чтобы у плебса не было разрывов в постоянной подпитке: "шо барыги всё украли, ******** денег ушел на каймановые острова и поэтому у нас такой капец"
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20.10.2020 13:38 Відповісти
Все BEPS, шмепс-в Украине просто слова. И при БЕПСАх и Шмепсах выведут. Страна маленьких и бошьших воров. Маленькие завидуют большим и иногда ими сами становятся. Пока менталитет и психология населения не изменится-ничего и не изменится.
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19.10.2020 16:28 Відповісти
ну вот и результат того бреда, который "люпченки" с регулярной частотой вбрасывают плебсу
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20.10.2020 13:39 Відповісти
Интересно сколько именно за последний год, а не за три
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19.10.2020 17:14 Відповісти
Та у нас каждый год по 22 млрд дол выводят, просто налоговая считает по принципу "один пишем, два в уме"...
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19.10.2020 20:48 Відповісти
И ничего с этим не сделать, если запретить иностранным компаниям выводить прибыть и дивиденды то можно забыть про не только новые вложения но и про текущие проекты.
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19.10.2020 18:02 Відповісти
Иностранные компании разные вообще то. Одно дело, когда действительно заходит крупный холдинг, вкладывает деньги в производство, создает рабочие места, получает доходы, платит налоги и прибыль от деятельности выводит - тут вопросов нет.
Другое дело, когда чиновник даже районного уровня, создает в офшоре "Рога и копыта" якобы иностранную компанию, а потом через нее постепенно размывается ведомственный чиновнику бюджет под какие то работы, которые никто не видел и не проверишь.
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20.10.2020 09:44 Відповісти
Украина считается самой бедной страной в Европе. Пенсионеры не живут, а выживают, вынуждены в 70-75 лет еще работать. Молодежь уезжает из страны на заработки. Зато олигархи на награбленное у народа все живут не в Украине, а в Европе с чистым воздухом и водой, с качественной медициной, в своих роскошных дворцах, как Коломойский и Палица со своими семьями в Швейцарии, Ахметов - в Монако и Великобритании.
А глупый народ опять выберет во власть своих грабителей
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19.10.2020 18:30 Відповісти
В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.Источник: https://biz.censor.net/n3225587

А вы платите 20% налогов и дальше.....
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19.10.2020 19:14 Відповісти
А там "закон" хитрожопый, ставка налога 20% - это для быдла, а различные "дивиденды" или вообще не облагаются, или облагаются аж в 2,8%. Так что, "всё по понятиям"...
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19.10.2020 20:53 Відповісти
Взагалі податок непридатна у нас не 20 відсотків. З цих сум вже сплачені податки, і ПДВ , і податок на прибуток. Оподаткування дивідендів здійснюється з чистого прибутку, тоб то після оподаткування. І це нормальна світова практика: інвестували в країну чи отримали прибуток, сплатили молотки - маєте право використання своїх коштів. Лише в Україні чогось роблять з цього проблему.
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19.10.2020 22:03 Відповісти
Податок на прибуток. Щось редактор сам править.
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19.10.2020 22:09 Відповісти
Це складно пояснить в коментарі, потрібно детально розяснювати купу заплутаних законодавчих норм, але повірте на слово, там все так хитродупо закручено, що якщо щось "елітне" бидло і платить, то саму мінімальну ставку.
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20.10.2020 07:18 Відповісти
плюс еще 20% ндс
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19.10.2020 19:16 Відповісти
ну и еще 20% на эфимерную пенсию....
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19.10.2020 19:17 Відповісти
Ну ты и губу раскатал! Держи карман шире...
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19.10.2020 20:56 Відповісти
Гучний заголовок як би натякає на корупційну складову, однак в тексті статті жодного натяку на порушення чинного законодавства, закон же не забороняє отримувати дивіденди і використовувати їх на власний розсуд.
Якщо проблема в чому і є так тільки в тому, що шановні люди не бажають лишати гроші в країні яку очолює мавпа з гранатою від якої не відомо, що можна чекати.
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19.10.2020 20:30 Відповісти
Корпоративні "дивіденди", податком не обкладаються, то бидло платить 18% податку на прибуток, а от "елітне" бидло податку "на прибуток" вже не платить
. Бо є особами з "особливими потребами"...
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19.10.2020 21:02 Відповісти
Якийсь треш і угар. Вся повнота влади в країні знаходиться в руках у Зе і його поплічників. Вони можуть прийняти будь-яке рішення і прийняти будь-який закон вже як півтора роки. Але замість вирішення проблем звинувачують в усіх бідах попередників.
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19.10.2020 21:15 Відповісти
Вибачте, але дивіденди виплачують після сплати всіх податків, тобто з чистого прибутку. Плюс - податок на дивіденди.
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19.10.2020 22:11 Відповісти
Ви спершу з "законом" про оподаткування різноманітних "дивідендів" ознайомтесь, а потім вже кажіть про "сплату" державі податків!
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20.10.2020 07:14 Відповісти
Так підприємство, до виплати заробітньої плати робітникові, теж сплачує податки, але заробітна плата при цьому все одно оподатковуєтся.
Поясніть мені чому так? Тоді і заробітна плата теж не повинна обкладатись податком!
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20.10.2020 07:25 Відповісти
В усіх нормальних країнах власник чи власники розпоряджаються коштами на свій розсуд. Це їх кошти, не ваші, не кошти держави. Тільки в Україні це викликає подив. Чомусь не виникає питань, коли громадянин назбиравши певну купу грошей купує за кордоном євробляху чи телевізор, меблі....
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19.10.2020 22:14 Відповісти
Часто вы покупаете евробляхи зарубежом на 22 миллиарда долларов? Начни с себя? Начать не воровать у украинцев миллиарды долларов? Уже начал. Что дальше?
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20.10.2020 15:10 Відповісти
ДА ЭТО НЕ УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ, А ПРОСТО КРЫСЫ ПОЗОРНЫЕ !!!
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20.10.2020 07:35 Відповісти
НАРОД УКРАИНЫ ЕЗДИТ ЗА ГРАНИЦУ, БАТРАЧИТ ТАМ И ПРИВОЗИТ ДЕНЬГИ В УКРАИНУ !!! А ЭТИ СВОЛОЧИ КОРРУПЦИОННЫЕ ТОЛЬКО ГОВНОМУТЯТ !!! ПОРА ИХ УБИРАТЬ !!!
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20.10.2020 07:41 Відповісти
Порошенко создал 5-6 антикоррупционных структур, которые отпустили бриллиантовых прокуроров, а тех, кто их выявил - уволил. На эти потешные антикоррупционные структуры были потрачены миллиарды из бюджета. А выловили они мелкую рыбешку на миллионы.
Голосуйте и дальше за олигархов.
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20.10.2020 09:55 Відповісти
ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ ВСЕ РАВНО ПОЛУЧИШЬ ХЙ !!!
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20.10.2020 10:31 Відповісти
ИХ НАДО ТУПО ПЗДИТЬ !!!
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20.10.2020 10:31 Відповісти
Из не олигархов был только Гриценко. Мудрый украинский нарид его дружно проигнорил
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20.10.2020 15:06 Відповісти
Офшоры - это дыра в нашей лодке. Не залатав эту дыру, мы никуда не приплывем, а может и затонем. Деньги - кровь экономики. Закрыть офшоры хотя бы на 5 лет (перекрыть отток капитала), снизить налоги (вывести тень) и деньги будут работать внутри Украины! Это и новые производства и рабочие места и достойные зарплаты.
На практике, вся олигархическая Система управляет законами в нашей стране и ничего этого делать не будет.
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20.10.2020 09:52 Відповісти
эй, очнитесь! это дезинформация! это одна из схем воздействия на массы по дескридитации государства и наверняка ведётся за расейские бабки!
это "люпченкко" не сказала ничего конкретного! вы всё додумываете сами, а результат один: "страну захаватили барыги, которые воруют и всё выводят из страны, поэтому я такой нищий"!

ты такой нищий, потому что тупой
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20.10.2020 13:42 Відповісти
Нет, ты такой нищий, потому что отдал свою страну в руки олигархов. Соевых, рыжих, кудрявых олигархов
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20.10.2020 15:12 Відповісти
а ты такой нищий, потому что - дебил
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20.10.2020 20:18 Відповісти
А что на эту ветку порохоботов и редкий вид здесь зелеботов не завезли? Сказать нечего?
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20.10.2020 15:05 Відповісти

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