"Бизнес уважаемых людей" вывел из Украины $22 миллиарда за три года, – Госналоговая

"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $22,4 млрд, при этом $5 млрд - на Кипр, $4 млрд - в Нидерланды, $3 млрд - в Великобританию, $2 млрд - в Германию.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов – то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $90 млрд в год контролируемых операций", – сказал Любченко.

По данным Госналоговой службы, $10 млрд из $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.

По словам главы ведомства, механизм трансфертного ценообразования позволит оставить в стране $30-40 млрд прибыли.

Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.

Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.

При этом в НБУ прогнозируют, что объем репатриации дивидендов в текущем году будет близким к значениям предыдущих лет – на уровне $3,5 млрд.