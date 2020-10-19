"Бизнес уважаемых людей" вывел из Украины $22 миллиарда за три года, – Госналоговая
"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $22,4 млрд, при этом $5 млрд - на Кипр, $4 млрд - в Нидерланды, $3 млрд - в Великобританию, $2 млрд - в Германию.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов – то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $90 млрд в год контролируемых операций", – сказал Любченко.
По данным Госналоговой службы, $10 млрд из $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.
По словам главы ведомства, механизм трансфертного ценообразования позволит оставить в стране $30-40 млрд прибыли.
Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.
Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.
При этом в НБУ прогнозируют, что объем репатриации дивидендов в текущем году будет близким к значениям предыдущих лет – на уровне $3,5 млрд.
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как же они зае.али своим пустозвонством! лучше бы это чмо выступало по телевизору на фоне арестов, стоя рядом с тоннами денег... но нет, опять какое-то вонючее тупое чмо просто трындит о том: "сколько ********** денег ушло из страны, боже какой ужос"
Мои деньги? Хочу - с кашей ем, хочу - масло пахтаю!
Другое дело, когда чиновник даже районного уровня, создает в офшоре "Рога и копыта" якобы иностранную компанию, а потом через нее постепенно размывается ведомственный чиновнику бюджет под какие то работы, которые никто не видел и не проверишь.
А глупый народ опять выберет во власть своих грабителей
А вы платите 20% налогов и дальше.....
Якщо проблема в чому і є так тільки в тому, що шановні люди не бажають лишати гроші в країні яку очолює мавпа з гранатою від якої не відомо, що можна чекати.
. Бо є особами з "особливими потребами"...
Поясніть мені чому так? Тоді і заробітна плата теж не повинна обкладатись податком!
Голосуйте и дальше за олигархов.
На практике, вся олигархическая Система управляет законами в нашей стране и ничего этого делать не будет.
это "люпченкко" не сказала ничего конкретного! вы всё додумываете сами, а результат один: "страну захаватили барыги, которые воруют и всё выводят из страны, поэтому я такой нищий"!
ты такой нищий, потому что тупой