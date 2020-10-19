Разработчик игры World of Tanks перевез в Киев до 300 сотрудников из Беларуси, – СМИ

Компания Wargaming предпринимателя белорусского происхождения Виктора Кислого, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников из Беларуси.

Об этом сообщает отраслевое издание ain.ua со ссылкой на несколько источников, передает БизнесЦензор.

Официально в Wargaming не подтвердили, но и не опровергли эти данные.

При этом пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.

Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями. Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.

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Как сообщалось, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании рассматривали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.