Минздрав просит денег у Всемирного Банка на тестирование и вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обратилось к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, предварительно рассматриваемых для Украины с целью закупки вакцин, а также рассмотреть возможность финансирования проекта по обустройству лабораторий для проведения ПЦР-тестов в больницах.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в ходе онлайн-встречи с представителями Всемирного Банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сейчас в Минздраве есть два приоритетных направления борьбы с COVID-19 с точки зрения системы здравоохранения. Первый – обеспечение максимального тестирования ПЦР-тестами. Поэтому, кроме наших крупных лабораторий, которые мы закупаем, важно рассмотреть возможность обустройства лабораторий на 200-250 ПЦР-тестов непосредственно в больницах. Второй приоритет – вакцина. Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", – сказал Степанов.

Он выразил надежду, что эти два направления станут основой новых стратегических проектов между Минздравом и Всемирным Банком.

В свою очередь директор представительства ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи пообещал "сотрудничать с командой министерства, чтобы обеспечить все ресурсы, необходимые для реализации этих направлений".

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров выделил 252,9 млн грн на закупку лабораторного оборудования и расходников для тестирования на COVID-19 и 100 млн грн – на оплату тестирования на COVID-19 методом ПЦР в частных лабораториях. Средства выделили за счет экономии на проведенных ГП "Медицинские закупки Украины" тендерах.

Напомним, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля. Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, 16 млрд грн средств Фонда выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.