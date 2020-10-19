После посещения Закарпатья Зеленский поручил Шмыгалю ликвидировать монополию Ахметова в Бурштынском энергоострове. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский, после рабочего визита в Закарпатскую область 24-25 сентября, поручил премьеру Денису Шмыгалю содействовать развитию автомобилестроения в регионе, найти инвестиции в аэропорт "Ужгород" и содействовать развитию конкурентного рынка электроэнергии в Бурштынском энергоострове с привлечением Антимонопольного комитета.

Об этом говорится в поручении президента премьеру от 12 октября 2020 года, которое публикует БизнесЦензор.

Всего в поручении шесть пунктов. Серди них:

Открытие новых пунктов пропуска через государственную границу Украины, в том числе пункта пропуска Ужгород – Вишне Немецкое на границе со Словакией. Развитие автомобилестроения и стимулирование оборудования транспортных средств электродвигателями. Как известно, в закарпатской области расположены мощности предприятия Еврокар Олега Боярина, которые производят сборку автомобилей Škoda. Господдержка виноградарства и производства вина. Привлечение дополнительного финансирования в международный аэропорт "Ужгород". Организация регулярного авиасообщения между Киевом и Ужгородом. Формирование конкурентного рынка электроэнергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" с привлечением к данной проблеме Антимонопольного комитета.

Президент поручил премьеру информировать о сроках реализации перечисленных поручений с указанием ответственных лиц до 16 октября.

Бурштынский энергоостров (БуОс) отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, которая входит в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и вырабатывает около 90% электроэнергии в БуОс.

БуОс расположен в пределах Закарпатской, части Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

БуОс выделен из ОЭС Украины в 2002 году, как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой.

В июне 2020 года АМКУ квалифицировал как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением действия компаний Ахметова "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг" на рынке электроэнергии в зоне БуОс.