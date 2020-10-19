Суд ввел санацию на "Днепровском меткомбинате" ИСД с долгами на 130 миллиардов

Суд ввел процедуру санации на ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в рамках дела о его банкротстве.

Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 16 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Кредиторы заявили о требованиях к ПАО "Днепровский металлургический комбинат" на сумму около 130 млрд грн, из которых в ноябре 2019 года суд первой инстанции признал требования на сумму более 87 млрд грн.

В том числе суд признал требования ООО "Оптимал Трейд" на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – на 20,7 млрд грн, ООО "Таффи Плюс" – на 18,9 млрд грн, ООО "Зета Инвест" – на 11,2 млрд грн, ЧАО "Днепровский коксохимический завод" – на 8,5 млрд грн, Indumet Limited – на 2,76 млрд грн; Корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" – на 1,3 млрд грн.

При этом если тогда Хозсуд Днепропетровской области отклонил требования Indumet SA на 23,6 млрд грн, Indumet Limited – на 13,8 млрд грн, Promeritum Fund SPC – на 1,7 млрд грн, Landmont Limited – на 1,3 млрд грн, Flodinal Limited – на 1,1 млрд грн, ПАО "Алчевский коксохимический завод" – на 928 млн грн.

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В феврале 2020 года Центральный апелляционный хозсуд внес изменения в постановление Хозсуд Днепропетровской области, в том числе отклонив требования Indumet Limited на 16,3 млрд грн и признав требования компании только на 287 млн ​​грн.

Суд апелляционной инстанции также отказался удовлетворить жалобы Indumet SA, Indumet Limited, Promeritum Fund SPC, Landmont Limited, ПАО "Алчевский коксохимический завод", которые просили признать их денежные требования, отклоненные судом первой инстанции.

В июле 2020 года Верховный Суд передал это дело в части требований Indumet Limited на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Вместе с тем, в сентябре Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу ОАО "Днепровский металлургический комбинат" и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 24 февраля, которым был удовлетворен компании Indumet SA и предоставлено разрешение во исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда от 25 марта 2019 года о взыскании с ПАО "Днепровский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод", Корпорации "Индустриальный союз Донбасса" более $350 млн.

Соответствующие права требования Indumet SA через ряд транзакций приобрела от западных банков (в т.ч. Deutsche Bank, Societe Generale, Raiffeisen, OTP, Barclays, Morgan Stanley, Citibank и т.д.).

Напомним, в 2013 году Сергей Тарута оценивал общий долг ИСД перед западными банками в $2,5 млрд.

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) связано с группой "ИСД". В госреестре владельцами существенного участия указаны Корпорация "Индустриальный Союз Донбасса" Сергей Тарута, Олег Мкртчан (был осужден в России к 9 годам колонии). Контроллерами группы "ИСД" с 2010 года считают структуры, близкие к российской госкорпорации ВЕБ.РФ ("Внешэкономбанк").

В декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере контроля над ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (открыто производство по делу о банкротстве), которій находится на оккупированной части Донбасса. По данным СМИ, меткомбинат перешел под контроль структур Сергея Курченко.

В 2016-2017 годах группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского сообщала о получении судебных решений о взыскании с "Днепровского меткомбината" задолженности и штрафов на 9,7 млрд грн. Тогда же на меткомбинате появились менеджеры, которые являются выходцами из группы "Метинвест". Поставки сырья и сбыт продукции ДМК также осуществлялись через структуры "Метинвеста".