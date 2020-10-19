Суд ввел санацию на "Днепровском меткомбинате" ИСД с долгами на 130 миллиардов
Суд ввел процедуру санации на ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в рамках дела о его банкротстве.
Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 16 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
Кредиторы заявили о требованиях к ПАО "Днепровский металлургический комбинат" на сумму около 130 млрд грн, из которых в ноябре 2019 года суд первой инстанции признал требования на сумму более 87 млрд грн.
В том числе суд признал требования ООО "Оптимал Трейд" на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – на 20,7 млрд грн, ООО "Таффи Плюс" – на 18,9 млрд грн, ООО "Зета Инвест" – на 11,2 млрд грн, ЧАО "Днепровский коксохимический завод" – на 8,5 млрд грн, Indumet Limited – на 2,76 млрд грн; Корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" – на 1,3 млрд грн.
При этом если тогда Хозсуд Днепропетровской области отклонил требования Indumet SA на 23,6 млрд грн, Indumet Limited – на 13,8 млрд грн, Promeritum Fund SPC – на 1,7 млрд грн, Landmont Limited – на 1,3 млрд грн, Flodinal Limited – на 1,1 млрд грн, ПАО "Алчевский коксохимический завод" – на 928 млн грн.
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В феврале 2020 года Центральный апелляционный хозсуд внес изменения в постановление Хозсуд Днепропетровской области, в том числе отклонив требования Indumet Limited на 16,3 млрд грн и признав требования компании только на 287 млн грн.
Суд апелляционной инстанции также отказался удовлетворить жалобы Indumet SA, Indumet Limited, Promeritum Fund SPC, Landmont Limited, ПАО "Алчевский коксохимический завод", которые просили признать их денежные требования, отклоненные судом первой инстанции.
В июле 2020 года Верховный Суд передал это дело в части требований Indumet Limited на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Вместе с тем, в сентябре Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу ОАО "Днепровский металлургический комбинат" и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 24 февраля, которым был удовлетворен компании Indumet SA и предоставлено разрешение во исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда от 25 марта 2019 года о взыскании с ПАО "Днепровский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод", Корпорации "Индустриальный союз Донбасса" более $350 млн.
Соответствующие права требования Indumet SA через ряд транзакций приобрела от западных банков (в т.ч. Deutsche Bank, Societe Generale, Raiffeisen, OTP, Barclays, Morgan Stanley, Citibank и т.д.).
Напомним, в 2013 году Сергей Тарута оценивал общий долг ИСД перед западными банками в $2,5 млрд.
ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) связано с группой "ИСД". В госреестре владельцами существенного участия указаны Корпорация "Индустриальный Союз Донбасса" Сергей Тарута, Олег Мкртчан (был осужден в России к 9 годам колонии). Контроллерами группы "ИСД" с 2010 года считают структуры, близкие к российской госкорпорации ВЕБ.РФ ("Внешэкономбанк").
В декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере контроля над ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (открыто производство по делу о банкротстве), которій находится на оккупированной части Донбасса. По данным СМИ, меткомбинат перешел под контроль структур Сергея Курченко.
В 2016-2017 годах группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского сообщала о получении судебных решений о взыскании с "Днепровского меткомбината" задолженности и штрафов на 9,7 млрд грн. Тогда же на меткомбинате появились менеджеры, которые являются выходцами из группы "Метинвест". Поставки сырья и сбыт продукции ДМК также осуществлялись через структуры "Метинвеста".
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