Тренер молодежной сборной по футболу обвинил налоговую милицию в краже сбережений

Главный тренер молодежной сборной по футболу, известный футболист Руслан Ротань сообщил об исчезновении его сбережений из сейфовой ячейке в "Приватбанке" после проведенного сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) обыска.

Об этом Ротань сообщил на своей странице в Instagram, передает БизнесЦензор.

"17 сентября следственная группа Государственной̆ фискальной̆ службы из Киева вскрыла мою ячейку в "Приватбанке" и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег "испарилась" и не попала в протокол изъятия", – сообщил футболист.

Ротань отметил, что узнал о произошедшем случайно, только на следующий день.

"Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальные... В ГБР продолжается уголовное расследование (номер 62020100000001979). Надеюсь, виновных найдут", – уточнил тренер.

Он также выразил мнение, что пропажа денег была бы невозможной без содействия сотрудников банка.

В свою очередь в ГФС признали изъятие средств из ячейки Ротаня налоговой милицией. Согласно сообщению, обыски проводились в рамках расследования уголовного производства об уклонении от уплаты налогов при проведении тендерных процедур.

"17 сентября проведены обыски по месту осуществления деятельности указанных субъектов, а также в одной из банковских ячеек "Приватбанка" в городе Днепр, где изъяты документы и денежные средства, сведения о которых в полном объеме внесены в протокол следственного мероприятия", – сказано в сообщении.

В ГФС подчеркнули, что обыск в банковском учреждении проводился во исполнение постановления Шевченковского районного суда Киева, во время проведения обыска осуществлялась непрерывная видеофиксация, а при извлечении присутствовали представители банка.

В ГФС уточнили, что следователи налоговой милиции на следующий день после обыска, 18 сентября, направили в суд ходатайство об аресте изъятого имущества, но следственный судья своим решением от 5 октября им отказал.

После этого 16 октября, получив оригинал полного текста решения суда, изъятые денежные средства из банковской ячейки якобы в полном объеме были возвращены Руслану Ротаню.

"Представители Государственной фискальной службы действовали исключительно в рамках законодательства и готовы предоставить правоохранительным органам все необходимые доказательства, опровергающие возможность неправомерных действий в ходе проведения обыска", – заявили в ведомстве.

В "Приватбанке" заверили, что банк лишь "выполнил постановление суда о проведении следственных действий в отношении сейфовой ячейки, при этом в постановлении суда не были указаны данные владельца, а только номер почтового ящика депозитария банка".

В пресс-службе банка изданию FinClub сообщили, что следственные действия проходили еще 17 сентября в соответствии с процессуальными нормами, на период проведения действий отделение было окружено силовиками и не обслуживало клиентов.

В госбанке отмечают, что вскрытие сейфовой ячейки проводилось с ведением видеозаписи с составлением описания содержания.