"Энергоатом" оценил расходы на выведение из эксплуатации одного блока АЭС в $300 миллионов

НАЭК "Энергоатом" оценивает затраты на вывод из эксплуатации энергоблоков типа ВВЭР-440 в $300 млн на один блок, а блоков ВВЭР-1000 – $400 млн. При этом сам процесс снятия с эксплуатации будет продолжаться десятки лет.

Об этом во время online-встречи по проблемам и перспективам развития атомной энергетики, организованной Energy Club, сообщил вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

"По нашим оценкам, первые блоки, которые должны быть выведены из эксплуатации, – это два блока на Ровенской станции, это ВВЭР-440. Стоимость вывода такого блока (это оценочная цифра) где-то около $300 млн. Если мы говорим о ВВЭР-1000 – это где-то около $400 млн", – сказал Галущенко.

По словам вице-президента "Энергоатома", процесс вывода из эксплуатации атомных энергоблоков длиться десятками лет, в течение этого периода компания должна зарабатывать средства для финансирования этих расходов.

В начале июля пресс-служба "Энергоатома" сообщила, что компания рассматривает наиболее оптимальным метод отложенного демонтажа (продолжительностью 52 года с начала процесса) для вывода блоков из эксплуатации для минимизации радиационной нагрузки на персонал и возможности накапливать средства в течение длительного периода.

Метод отложенного демонтажа – это выдержка энергоблока в состоянии в течение нескольких десятилетий после вывоза из него ядерного топлива. Такой подход необходим для снижения дозы излучения от наиболее радиационно загрязненного оборудования реактора и элементов конструкции энергоблока.