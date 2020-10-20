В Украине за сутки обнаружили более 5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 20 октября обнаружено 5 469 новых случаев заражения коронавирусом, 113 летальных исходов от этой болезни и 3 044 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Украине составляет 309 107, общее количество летальных случаев – 5 786, случаев выздоровления – 129 533.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса в Киеве – 31 310, Харковской области – 29 599, Львовской области – 25 392, Одесской области – 19 343, Черновицкой области – 18 081.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 19 октября обнаружено 4 766 новых случаев заражения коронавирусом, 66 летальных исходов от этой болезни и 1 112 случаев выздоровления.