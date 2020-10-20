Фонд гарантирования не смог отсудить 1,1 миллиарда у бывшего руководства банка Иванющенко

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов к бывшим членам правления, наблюдательного совета, кредитного комитета банка "Даниэль" (был признан неплатежеспособным и отправлен на ликвидацию в 2014 году) о взыскании 1,13 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, ФГВФЛ констатировал, что выявил нанесение убытков банку "Даниэль" на указанную сумму вследствие кредитования банком юридических лиц без надлежащего обеспечения. Кроме того, Фонд отмечал, что объем обязательств банка "Даниэль" перед кредиторами - 683,1 млн грн, тогда как оценочная стоимость ликвидационной массы - 97,3 млн грн.

По информации ФГВФЛ, подавляющая часть ценных бумаг была приобретена, а кредитов - выдана в 2012-2013 годах для ряда контрагентов, "которые заведомо не имели возможности его вернуть, которые связаны между собой как по предмету обеспечения (ценным бумагам), так и взаимным операциям, в т. ч. с акционерами банка".

Фонд гарантирования отмечал, что банк "Даниэль" кредитовал одних юридических лиц "с целью погашения долговых обязательств перед банком и иными юридическими лицами за счет кредитных средств самого банка, выданных под неликвидные ценные бумаги".

Напомним, ПАО "КБ" Даниэль "признано неплатежеспособным 16 января 2014 года.

С 2012 года банк контролировали структуры совладельца донецкого "Промэкономбанка" Игоря Рожка (его сыну Артему Рожко опосредованно принадлежало 19,9% "Промэкономбанка"). В 2013 году, по информации СМИ, контроль над банком перешел к Юрию Иванющенко.