Зеленский пообещал решить вопросы введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации.

Об этом Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде, передает БизнесЦензор.

"Создать экосистему для внешних и внутренних инвестиций. Высвободить дополнительный внутренний экономический ресурс - речь идет о налоге на выведенный капитал и нулевую декларацию. Время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что поручил правительству учесть эти и другие важные направления. Зеленский добавил, что Украине необходимо "четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030-го года".

"Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", - сказал он.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капитала готов и будет передан на рассмотрение Верховной Радой, при этом условия такой амнистии в текущих условиях могут быть смягчены.

Ранее обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривал базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком. При этом налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) планировалось запустить вместе с всеобщим декларированием.

Внедрение налога на выведенный капитал также было одним из предвыборных обещаний Зеленского. Против этого выступают в Международном валютном фонде. Зеленский заявил, что обратился к Кабинету министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании в трехмесячный срок.