Кабмин введет "красную зону" по всей стране в случае 11 тысяч случаев COVID-19 в сутки, – Минздрав

В Украине введут ограничения "красного" уровня эпидопасности в случае ежесуточного выявления 11-15 тыс. случаев COVID-19 и загрузки коек на уровне 85%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе доклада в Верховной Раде во вторник.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, Минздрав разработал соответствующий план относительно способности системы здравоохранения страны, который предусматривает четыре уровня эпидопасности.

"Первый уровень – количество случаев 5-7 тыс. в сутки. Такую нагрузку система здравоохранения может выдерживать. Второй уровень – загруженность коек больными около 70% по стране, ориентированное ежедневное количество больных - 8-10 тыс. На этом уровне мы можем быть в ближайшие недели. В этом случае мы увеличим количество коек до 52 тыс., начнем реализацию мер, направленных на открытие временных госпиталей вне медучреждений. Обеспечим увеличение количества медработников во всех медучреждениях для пациентов с коронавирусом за счет привлечения медработников других отделений и заключения контрактов. Усилим контроль за выполнением ограничительных мер во всех административно-территориальных единицах", - сказал министр.

"Третий уровень – 11-15 тыс. больных в сутки, загруженность коек - не менее 85%. Тут дополнительно будем обеспечивать введение жестких карантинных ограничений в стране с использованием полного перечня ограничений "красного" уровня эпидопасности. Начнем мобилизацию всех медработников и других категорий работников. Организуем работу ведомственных учреждений для гражданского населения и обеспечим работу полевых госпиталей. Четвертый уровень: ресурсы системы здравоохранения исчерпаны - около 20 тыс. случаев в сутки. Тут мы должны будем активировать протоколы медицинской сортировки с приоритетом предоставления медицинской помощи", - добавил Степанов.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 20 октября обнаружено 5 469 новых случаев заражения коронавирусом, 113 летальных исходов от этой болезни и 3 044 случаев выздоровления.

В Украине за сутки по состоянию на утром 19 октября обнаружено 4 766 новых случаев заражения коронавирусом, 66 летальных исходов от этой болезни и 1 112 случаев выздоровления.