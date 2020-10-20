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Зеленский спрогнозировал 5 миллиардов доходов госбюджета от игорного бизнеса в 2021 году

Зеленский спрогнозировал 5 миллиардов доходов госбюджета от игорного бизнеса в 2021 году

Президент Владимир Зеленский оценивает, что легализация азартного бизнеса в Украине в 2021 году принесет в госбюджет около 5 миллиардов гривен.

Об этом Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде, передает БизнесЦензор.

Он напомнил, что в Украине в этом году были закрыты подпольные казино и игровые залы.

"Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет пять миллиардов гривен", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что закрыто почти тысячу нелегальных заправок. "В частности, благодаря этому официальные сети АЗС снизили цены на бензин", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 июля приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

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