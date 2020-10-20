Немецкий перевозчик FlixBus запустит три новых автобусных маршрута из Украины в Европу

Автобусный оператор FlixBus открывает с 4-5 ноября три новых маршрута из Украины: Киев – Варшава – Щецин, Черновцы – Варшава (оба – Польша), Львов – Острава (Чехия).

Об этом в ходе конференции сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман, передает Интерфакс-Украина.

В частности, маршрут №3222 Киев-Варшава-Щецин будет выполняться совместно с партнером ФЛП Сергей Шерстюк и проходить через города: Житомир, Ривне, Луцк, Люблин, Лодзь, Познань и Гожув-Велькопольски. Частота рейса – два раза в неделю.

Маршрут №3241 Черновцы - Варшава (партнер – "IB – АВТО") будет проходить через Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Люблин. Частота – три раза в неделю.

Маршрут №CUA025 Львов – Острава (партнер – "ACIK", Польша) – через Краков, Катовице и Богумин. Частота – два раза в неделю.

"Первые две линии – полностью отвечают "зеленым" стандартам FlixBus. Третьей линией полностью будет руководить компания ACIK, но мы также будем продавать билеты на этот рейс. В автобусах ACIK есть отдельные места, которые обозначены зеленой наклейкой, которые будут назначены для пассажиров FlixBus", – сказал глава представительства FlixBus.

Читайте также: Немецкий перевозчик FlixBus запустил автобусные рейсы из Киева в Прагу и Вильнюс

Михал Леман также сообщил о планах FlixBus расширять свои маршруты из Украины на Венгрию, Румынию и другие страны Европы.

"Мы понимаем, что пандемия коронавируса очень сильно остановила момент нашего развития, но мы будем продолжать развивать свою сеть, чтобы наши пассажиры могли путешествовать в пределах Украины и заграницу. Мы будем дальше расширять маршруты на Венгрию, Румынию и другие страны Европы из Украины", – добавил представитель компании.

По его словам, сейчас сеть FlixBus соединяет 16 городов Украины с 12 областей с 48 городами Европы (шесть стран).

Как сообщалось, 7 июля 2020 года автобусный оператор FlixBus объявил о запуске внутренних рейсов в Украине.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.