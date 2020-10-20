Суд приостановил действие новых требований для части поставщиков газа, – Оператор ГТС

Окружной административный суд Киева своим решением от 6 октября по иску ООО "Егаз" приостановил с 1 ноября действие некоторых положений постановления НКРЭКУ №1611 от 26 августа в части требований к банкам, которые предоставляют финансовое обеспечение, а также в части определения размера финансового обеспечения по договору транспортировки природного газа.

Как сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины", компания обратилась в суд для обжалования этого решения.

"Решение суда останавливает требование Кодекса ГТС Украины к оператору ГТС в части непринятия финансового обеспечения в виде банковской гарантии, выданной банком, не отнесенным Национальным банком Украины к перечню системно важных банков, а также в части положений, регулирующих порядок определения размера финансового обеспечения", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что решение суда будет применено только к ряду отдельных региональных газосбытовых организаций, которые в СМИ ассоциируют с Дмитрием Фирташем, а именно: ООО "Егаз", "Винницагаз сбыт", "Волыньгаз сбыт", "Днепропетровскгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", "Закарпатгаз сбыт", "Запорожгаз сбыт", "Ивано-Франковскгаз сбыт", "Киевоблгаз сбыт", "Львовгаз сбыт", "Николаевгаз сбыт", "Ривнегаз сбыт", "Сумыгаз сбыт", "Харьковгаз сбыт", "Хмельницкгаз сбыт", "Черновцыгаз сбыт", "Черниговгаз сбыт".

"В результате решения ОГТСУ будет вынужден принимать в качестве финансового обеспечения банковские гарантии, выданные банками, чьи активы не являются сопоставимыми с возможным размером долга", – пояснили в пресс-службе Оператора ГТС.

В компании добавили, что в свою очередь подход к определению размера финансового обеспечения, который возможно придется применять в соответствии с постановлением суда, не покрывает возможных рисков нанесения ущерба оператору газотранспортной системы, поскольку обеспечивает лишь 1/50 часть от возможного максимального объема платы за суточный небаланс заказчика услуг транспортировки.

"Это прямой путь к росту неуплаты заказчиком услуг транспортировки за образованные ним объемы негативных небалансов газа в газотранспортной системе, что существенно повлияет на финансовую стабильность Оператора ГТС, и, как следствие, может привести к его технической несостоятельности", – подчеркивают в компании.

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Оператор ГТС также отдельно обратился к НКРЭКУ с просьбой предоставить разъяснения, каким образом может быть выполнено это определение суда.

"Фактически, оно создает преференции для одной из групп игроков на рынке газа. Его выполнение может привести к применению различных подходов к игрокам рынка, что является нарушением закона "О рынке природного газа" и антимонопольного законодательства", – подчеркивается в сообщении.

В компании напоминают, что согласно закону "О рынке природного газа", правила балансировки должны быть справедливыми, недискриминационными, прозрачными и обусловленными объективными факторами.

Оператор ГТС напоминает, что в период с мая по август 2020 ряд трейдеров создали искусственные небалансы в размере почти 1,3 млрд кубометров газа, что привело к рискам надежного функционирования газотранспортной системы.

"Изменения, принятые Регулятором в Кодекс ГТС в августе 2020 года, помогли остановить искусственное создание заказчиками услуг транспортировки негативных небалансов… Такое грубое вмешательство ОАСК в регулировании рынка газа не только создает дискриминационные условия на рынке газа, но и риски многомиллиардных убытков для Оператора ГТС Украины", – отметил коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.