Министр обороны пообещал закупить ракетные комплексы "Нептун" для армии до конца года

Министерство обороны приняло решение о закупке берегового ракетного комплекса "Нептун" и другого ракетного оборудования в 2020 году.

Как сообщил министр обороны Андрей Таран, что для этого будет проведено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа, поскольку изначально на 2020 год средства на закупку комплекса "Нептун" предусмотрены не были, передает пресс-служба Минобороны.

Министр напомнил, что 23 августа был подписан приказ о принятии берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун" на вооружение Вооруженных Сил Украины и Министерство обороны заинтересовано как можно скорее закупить "Нептун" для Вооруженных Сил.

"Должны были состояться все предусмотренные процедуры. Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", – отметил Таран.

Министр добавил, что в Минобороны также изысканы средства, которые будут направлены на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы.

"Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности при проведении государственных испытаний. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", – сказал Таран.

По сего словам, следующим этапом должна стать работа над созданием корабельного варианта комплекса "Нептун". Поэтому ракетные катера, проектируемые сегодня для нужд ВМС Украины, должны быть адаптированы для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна".

Как сообщалось, ранее в октябре руководитель ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев заявлял, что предприятие пока не получало заказ от Министерства обороны Украины на изготовление ракетных противокорабельных комплексов "Нептун".