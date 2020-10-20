Прокуратура сообщила о подозрении экс-замминистра обороны по делу о закупке бронежилетов

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю министра обороны

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как сообщает пресс-служба Офиса, обвинения чиновнику выдвинуты по статье "бездеятельность военной власти, повлекшая тяжкие последствия, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода" (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 УК Украины).

По версии следствия, работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием индивидуального обмундирование – 11 тыс. бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

"Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по неприятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков", – сказано в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР в Киеве.

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Как сообщалось, еще в ноябре 2019 года пятерым чиновникам Минобороны было объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

О проведении обысков по этому делу бывший глава ГБР Роман Труба заявлял еще в июне 2019 года. Он был уволен с занимаемой должности в конце того же года после публикации записей о влиянии Офиса президента на работу ГБР.