Суд возобновил рассмотрение спора между "Приватбанком" и экс-женой Боголюбова на 500 миллионов

Верховный Суд возобновил рассмотрение кассационной жалобы государственного "ПриватБанка" на решение судов предыдущих инстанций о взыскании в пользу Елены Боголюбовой (бывшей супруги экс-акционера банка Геннадия Боголюбова) размещенных ею до национализации банка депозитов на сумму $15,66 млн, 1,845 млн евро и 30,43 млн грн.

Рассмотрение соответствующего дела было приостановлено в 2019 году до окончания пересмотра в кассационном порядке Большой Палатой Верховного Суда дела по иску семьи Суркисов об отмене решений Национального банка Украины о признании их связанными с ПриватБанком лицами, сообщает Finbalance.

Ранее Большая Палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационные жалобы НБУ, Кабмина и "Приватбанка", отменив решения судов низших инстанций, которые были вынесены в пользу семьи Суркисов в деле относительно связанности их с экс-акционерами "Приватбанка" и по договорам принудительного обмена их средств в банке в размере свыше 1 млрд грн на акции банка (операция bail-in), позже выкуплены государством за 1 грн. Суд кассационной инстанции закрыл производство по этому административному делу, но оставил за истцами право обратиться с новым иском в суд гражданской юрисдикции.

23.10.2020 Печерский райсуд Киева принял к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к "Приватбанку" о взыскании вкладов на 1 млрд грн, которые попали под принудительную конвертацию в акции банка (bail-in) во время его национализации в декабре 2016 года. Среди ответчиков-в т. ч. Кабмин, Фонд гарантирования вкладов и НБУ.

Своим иском Суркисы пытаются отменить постановление НБУ №105 в части, где регулятор признал их связанными с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, поскольку Игорь Суркис совместно с Коломойским владеет медиахолдингом "1+1".

В декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка" под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в целом на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал "Приватбанка". После завершения этой операции Минфин выкупил Приватбанк в ФГВФЛ за 1 грн и в конечном итоге "залил" в "уставник" 155 млрд грн (дополнительный выпуск акций на эту сумму был оплачен гособлигациями).

В сентябре 2020 года Верховный Суд остановил сомнительное взыскание фирмами Суркисов с "Приватбанка" 350 млн долл.