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На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, – Служба здоровья

На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, – Служба здоровья

Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает около 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.

Об этом сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодняшний день НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", – сказал Виленский,

Он отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".

Виленский также сообщил, что если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то в настоящее время такие контракты имеет уже 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет.

Вместе с тем, комментируя проект постановления Верховной Рады относительно расширения сети медучреждений для лечения пациентов с COVID-19, предусматривающий, в частности, передачу под эти цели ведомственных медучреждений и медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (АМНУ, проект постановления №4337), Виленский отметил, что для заключения контракта с НСЗУ для получения финансирования медучреждение должно отвечать условиям, которые определены согласно постановлению Кабмина №931.

"На данный момент таким условиям отвечают только медучреждения "Укрзализныци", и мы проводим подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с ними", – сказал Виленский.

Как сообщалось, по данным Минфина, за последние две недели из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 4,9 млрд грн, в том числе расходы на ремонт и строительство дорог составили 3,9 млрд грн. В целом из Фонда в объеме 66 млрд грн израсходовано 39 млрд грн, в том числе на ремонт дорог использовано 20,22 млрд грн.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

На прошлой неделе президент Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак получили положительный тест на COVID-19, после чего переехали под надзор врачей в специально оборудованные палаты в элитной больнице "Феофания", хотя еще весной президент обещал, что VIP-палат для него в Украине не будет.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
медицина (615) НСЗУ (147) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+8
как мило ...
а чего ж позволили раздерибаните....хотя...сколько можно об этом гудеть? толку то?
хорошо бы услышать аудиторский отчет и увидеть уголовное производство по не целевому использованию денег для больных на дороги... за это надо...не просто судить...а карать - укатывать в асфальт!
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16.11.2020 20:13
+7
На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда

На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, – Служба здоровья - Цензор.НЕТ 1189
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16.11.2020 18:10
+5
Зато на кладбище .. по хорошей дороге...
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16.11.2020 19:53
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На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда

На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, – Служба здоровья - Цензор.НЕТ 1189
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16.11.2020 18:10 Відповісти
Вы же 🤡🤢💩🎪 36 миллиардов грабанули , МЕГАБАРЫГИ
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16.11.2020 21:50 Відповісти
иди на кухне своей погавкай в перерыве между варкой щей
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16.11.2020 23:13 Відповісти
Зато на кладбище .. по хорошей дороге...
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16.11.2020 19:53 Відповісти
как мило ...
а чего ж позволили раздерибаните....хотя...сколько можно об этом гудеть? толку то?
хорошо бы услышать аудиторский отчет и увидеть уголовное производство по не целевому использованию денег для больных на дороги... за это надо...не просто судить...а карать - укатывать в асфальт!
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16.11.2020 20:13 Відповісти
Ваша пропозиція просто шедевральна, але тварюки виконають тільки ту частину, де потрібна закупівля асфальту( Всі винні підуть на лікарняний, заднім числом!
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17.11.2020 00:26 Відповісти
Всего 28 км.дороги Днепр-Решетиловка.
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16.11.2020 21:43 Відповісти
Пусть асфальтом лечатся те,кто этих 🤡🤢💩🎪👹🤬бандитов к власти привёл
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16.11.2020 21:53 Відповісти
Какие же они бандиты??? Мошенники, жулики мелкие. ИМХО
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17.11.2020 08:14 Відповісти
ПОРА внедрять белорусский сценарий!
ХРЕН ВАМ А НЕ НАЛОГИ НА РАЗБАЗАРИВАНИЕ НЕ ПО ТЕМЕ!
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17.11.2020 10:25 Відповісти
У Авакова будут другие аргументы. И неизвестно, насколько украинские мусора менее безвольные скоты, чем беларуские. Скорее всего - такие же самые.
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17.11.2020 16:06 Відповісти
Где деньги, Зин?
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17.11.2020 11:30 Відповісти
в качестве оплаты - пусть снимут верхний слой асфальта, который не уложили а средства ********
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17.11.2020 12:33 Відповісти
Можно начинать асфальт отгрызать
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17.11.2020 16:05 Відповісти

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