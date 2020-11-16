Польша и Венгрия заблокировали план Евросоюза по восстановлению экономики на 750 миллиардов

Венгрия и Польша наложили вето на европейский бюджетный пакет с фондом восстановления от вызванного пандемией коронавируса кризиса объемом 750 млрд евро из-за спора о привязке распределения средств ЕС к соблюдению странами принципов верховенства права.

Об этом заявил спикер Совета ЕС Себастьян Фишер, передает Deutsche Welle.

Поэтому на проведенной в понедельник, 16 ноября, встречи послов стран-членов ЕС не было достигнуто единодушного решения, необходимого для дальнейшей процедуры утверждения. Это грозит задержкой выполнения бюджета и запуска механизмов плана восстановления от кризиса по плану, который должен заработать в начале следующего года.

Как сообщалось, в июле главы государств и правительств ЕС согласовали бюджет ЕС, который составляет 1,1 триллиона евро на период с 2021 до 2027 года, а также план экономического восстановления объемом 750 млрд евро.

В достигнутом на саммите соглашении также содержался компромисс, направленный на сокращение в будущем объема предоставленных от ЕС средств в случае нарушения странами принципов верховенства права. Однако из-за позиции Польши и Венгрии компромисс был по многим пунктам довольно нечетко сформулированным.

По обеим стран в Брюсселе уже несколько лет продолжается процедура, которая в конечном итоге может привести к лишению стран права голоса в ЕС.

Нынешнее вето Венгрии и Польше не позволяет Европейской Комиссии брать кредиты на финансирование пакета помощи от кризиса.