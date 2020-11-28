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В Офисе президента считают, что падение ВВП к концу года не превысит 5%

В Офисе президента считают, что падение ВВП к концу года не превысит 5%

Падение экономики в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%, сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

"Экономика Украины (на конец текущего года) не упадет более чем на 5%", - цитирует Ковали Укринформ.

Всемирный банк прогнозирует, что падение экономики Украины к концу года составит 5,5%.

По прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины в текущем году упадет на 7,2%.

Джерело:  Укринформ
ВВП (1136) Ковалів Юлія (13) Офіс Президента (181)


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Топ коментарі
+8
нi все не так. яке падiння? ви що?

вicлюк ж обiцяв зростанння ВВП на 40 вiдсоткiв!
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29.11.2020 15:51
+5
згідно нових Зе!більних ідей, керівник ОПи- це вівце-президент...
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29.11.2020 11:54
+5
Ну нет уж, извините. Он видите "ли грае, як може". Он уже доигрался до тупика.
Чем быстрее он уйдет, тем лучше. Мы, украинцы еще хотим жить, а не ждать пока оно наиграется нашими судьбами.
На выход!
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29.11.2020 22:03
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Офис президента уже заменяет Кабмин?
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29.11.2020 09:55 Відповісти
згідно нових Зе!більних ідей, керівник ОПи- це вівце-президент...
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29.11.2020 11:54 Відповісти
Вице-президент - это вице-президент.
Вице-президент государства обычно только один; он ИЗБИРАЕТСЯ вместе с президентом и на тот же срок.

Следует различать вице-президента некоторой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F организации и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C должность вице-президента государства

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 https://ru.wikipedia.org/wiki/Вице-президент

Руководитель ОП - это руководитель сотрудников ОП, а не страны и не избирался на выборах вместе с президентом.
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29.11.2020 13:10 Відповісти
не хочу образити твій інтелект, бо ти старався та підібрав лайно із вікі.сру.... Просто перевір зір.
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29.11.2020 22:28 Відповісти
Идиоты, бизнес пикируеьт.
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29.11.2020 12:05 Відповісти
Вова де 40%?
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29.11.2020 13:29 Відповісти
правильно так
Клоун де 40%?
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29.11.2020 18:05 Відповісти
нi все не так. яке падiння? ви що?

вicлюк ж обiцяв зростанння ВВП на 40 вiдсоткiв!
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29.11.2020 15:51 Відповісти
7.2% * 5 лет = 36%. Но если проценты считать правильно, то они должны считаться от остатка экономики. И по итогу мы получим озвученные 40%. Правда, со знаком "минус", но то уже ерунда, главное в цифрах не ошиблись.
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30.11.2020 08:23 Відповісти
А ще не так давно мав бути ріст і манна небесна мала покрити лохів
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29.11.2020 18:02 Відповісти
Вона їх і покрила,тобі мало?
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29.11.2020 18:49 Відповісти
Кроме того что Украинцы выбрали Зеленского и мир охватила коронавирусная истерия,так еще и Цензор решил изменить дизайн сайта на полностью вырвиглазный для моих настроек браузера.
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29.11.2020 19:45 Відповісти
Это называется гармонией - говенные новости должны быть завернуты в говенное оформление. Всё правильно. Когда (точнее - если) переживем коронавирус и Зеленского, цензор вернется к старому дизайну. Или сменит этот ублюдочный интерфейс на очередной, менее корявый.
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29.11.2020 20:15 Відповісти
Любi друзi!Не стрiляйте коментами у Зеленського - вiн грае, як може.
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29.11.2020 21:00 Відповісти
Ну нет уж, извините. Он видите "ли грае, як може". Он уже доигрался до тупика.
Чем быстрее он уйдет, тем лучше. Мы, украинцы еще хотим жить, а не ждать пока оно наиграется нашими судьбами.
На выход!
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29.11.2020 22:03 Відповісти
Простите, а кто за него голосовал?
Марсиане с Венеры? Сами выбрали - жрите
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29.11.2020 23:01 Відповісти
Если человек не выполняет свои обещания-почему это должно нравится? Это ведь Родину не выбирают и Мать-и они не могут предать и продать. А Президенты-это другое дело
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29.11.2020 23:22 Відповісти
Я лично его играть не просил. Поэтому свободен от этих приличий. Если Зеленский это порядочный человек ,то должен обьявить о досрочных выборах Президента в связи с плохим состоянием здоровья(невозможностью выполнить даже четверть своих обещаний).Я как человек очень понимаю Зеленского,но как гражданин Украины желаю ему скорее освободить место для более дееспособного Президента.
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29.11.2020 23:16 Відповісти
Це він в відосіках грає, а як президент Зе це дірка від бубліка ....
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29.11.2020 23:33 Відповісти
По прогнозам немецкого института Ifo, крупнейшая экономика Европы сократится на 5,2% в 2020 году, при этом ранее эксперты предрекали падение ВВП Германии на 6,7%, сообщает https://www.reuters.com/article/us-germany-economy-ifo/german-economy-to-shrink-by-5-2-this-year-grow-by-5-1-next-year-ifo-idUSKCN26D0VJ?il=0 Reuters .

Как сообщает https://www.dw.com/ru/ojesr-germanija-spravljaetsja-s-krizisom-luchshe-drugih-stran/a-54953825 Deutsche Welle , Германия справляется с вызванным пандемией коронавируса кризисом лучше других стран Европы. Во Франции, например, прогнозируют снижение ВВП до 9,5%, в Италии - до 10,5%, а в Еврозоне в целом - до 7,9%.
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29.11.2020 23:09 Відповісти
але з Україною не варто порівнювати, там в основному падіння від гальмування туристичної індустрії ,і вони швидко відновляться на відміну від української економіки яка постраждала від безглуздої політики новообраної влади.
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30.11.2020 16:29 Відповісти
Ти диви клоуни клоунами, а счітать теж вміють
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29.11.2020 23:31 Відповісти

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