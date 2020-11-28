В Офисе президента считают, что падение ВВП к концу года не превысит 5%

Падение экономики в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%, сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

"Экономика Украины (на конец текущего года) не упадет более чем на 5%", - цитирует Ковали Укринформ.

Всемирный банк прогнозирует, что падение экономики Украины к концу года составит 5,5%.

По прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины в текущем году упадет на 7,2%.