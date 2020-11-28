В Офисе президента считают, что падение ВВП к концу года не превысит 5%
Падение экономики в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%, сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.
"Экономика Украины (на конец текущего года) не упадет более чем на 5%", - цитирует Ковали Укринформ.
Всемирный банк прогнозирует, что падение экономики Украины к концу года составит 5,5%.
По прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины в текущем году упадет на 7,2%.
Джерело: Укринформ
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Вице-президент государства обычно только один; он ИЗБИРАЕТСЯ вместе с президентом и на тот же срок.
Следует различать вице-президента некоторой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F организации и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C должность вице-президента государства
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 https://ru.wikipedia.org/wiki/Вице-президент
Руководитель ОП - это руководитель сотрудников ОП, а не страны и не избирался на выборах вместе с президентом.
Клоун де 40%?
вicлюк ж обiцяв зростанння ВВП на 40 вiдсоткiв!
Чем быстрее он уйдет, тем лучше. Мы, украинцы еще хотим жить, а не ждать пока оно наиграется нашими судьбами.
На выход!
Марсиане с Венеры? Сами выбрали - жрите
Как сообщает https://www.dw.com/ru/ojesr-germanija-spravljaetsja-s-krizisom-luchshe-drugih-stran/a-54953825 Deutsche Welle , Германия справляется с вызванным пандемией коронавируса кризисом лучше других стран Европы. Во Франции, например, прогнозируют снижение ВВП до 9,5%, в Италии - до 10,5%, а в Еврозоне в целом - до 7,9%.