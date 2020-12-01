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Украина может ввести санкции против компании из Австрии за проект театра в Севастополе, – посол

Украина может ввести санкции против компании из Австрии за проект театра в Севастополе, – посол

Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau и его директора за участие в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму – сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", – сообщил Щерба.

Посол отметил, что партнеры Украины по всему миру будут уведомлены, что респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с президентом РФ.

"На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего иного, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", – подчеркнул Щерба.

Автор: 

Джерело:  Facebook
Австрія (319) Крим (1066) санкції (4375) Севастополь (29) Щерба Олександр (3)


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А зачем крымскому путинскому стаду оперный театр? Им "камни с неба надо". А ещё лучше консерваторию построить, чтобы они там консервіы хранили.
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01.12.2020 16:14 Відповісти

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