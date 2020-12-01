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Из-за решения КСУ закрыто 103 уголовных дела за ложь в декларациях, – САП

Из-за решения КСУ закрыто 103 уголовных дела за ложь в декларациях, – САП

В связи с признанием неконституционной статьи об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыто 103 уголовных производства.

Об этом и.о. руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры (САП) Максим Грищук сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Уже закрыто 103 дела, осталось буквально 4. Они не закрыты по объективным причинам", – рассказал Грищук.

По его словам, по двум делам еще продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды по ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) будут закрыты. Еще по одному делу не переданы документы после определения подсудности, а еще по одному остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.

Как сообщалось, 29 октября Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
КС (163) електронне декларування (456)


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Можноа подумати,якби не закрили,то в казну щось би вернули,чи може кого б посадили за розкрадання ,дивно,чому скільки галасу...
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01.12.2020 17:37 Відповісти

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