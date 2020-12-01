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Украина хочет привлечь средства для сотрудничества с Бразилией в сфере обороны, – Шмыгаль

Украина хочет привлечь средства для сотрудничества с Бразилией в сфере обороны, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что страна заинтересована привлечь экономические силы и средства для поддержания высокого уровня кооперации с Бразилией в сфере оборонной промышленности для реализации совместных проектов.

Об этом говорится в сообщении Кабмина по результатам первого диалога оборонной промышленности между Украиной и Бразилией в Киеве.

"Украина заинтересована привлечь экономические силы и средства для поддержания высокого уровня кооперации с Федеративной Республикой Бразилия в сфере оборонной промышленности для реализации совместных проектов", – сказано в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что начало диалога оборонной промышленности между Украиной и Бразилией является очередным этапом укрепления двусторонних отношений.

"Украинская оборонная промышленность является движущей силой развития высокотехнологичного производства в Украине. Правительство оказывает всестороннюю поддержку этой отрасли и видит большие перспективы в качественном и количественном росте экспорта нашей оборонной продукции на внешние рынки", – сказалпремьер.

Отмечается, что в рамках первого диалога оборонной промышленности между Украиной и Бразилией состоится подписание Меморандума о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству и коммерциализации оборонной продукции.

Автор: 

Джерело:  Кабмин
Бразилія (68) оборона (499) Шмигаль Денис (1484)


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