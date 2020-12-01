"Нафтогаз" отчитался о росте количества клиентов после запуска рынка газа для населения

За четыре месяца после запуска рынка газа для бытовых потребителей с 1 августа на обслуживание к ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" перешли 105 тыс. новых клиентов.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", в целом входящая в группу газопоставляющая компаняи обслуживает 355 тыс. клиентов.

Как сообщалось, с 1 декабря 270 тысяч потребителей газа в Херсонской области перешли к поставщику "последней надежды", которым является ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

С 1 октября поставщик "последней надежды" на рынке газа начал обеспечивать топливом более 410 тыс. бытовых потребителей, в том числе 404,55 тыс. клиентов перешли от "Донецкоблгаза".

Напомним, Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

Министерство энергетики определило компанию победителем конкурса, поскольку она предложила поставлять газ потребителям без поставщика с наценкой 0%.

Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.