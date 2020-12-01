Количество договоров страхования авто для выезда за границу упало с начала года на 45%

Начисленные страховые премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенных компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-октябре 2020 года сократились на 29,82% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,01 млрд грн.

Согласно данным МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период упало на 44,99% – до 511,53 тыс., передает Интерфакс-Украина.

При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, возрос на 14,79% – до 14,3 млн евро, тогда как количество оплаченных требований – на 6,61%, до 5,05 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.