Аудиторы предложили ликвидировать ГП "Николаевский морской торговый порт"

Министерству инфраструктуры рекомендовано рассмотреть возможность ликвидации госпредприятия "Николаевский морской торговый порт" (НМТП) с передачей его активов другой компании, поскольку само предприятие не ведет деятельности, а все его имущество сдано в долгосрочную аренду.

Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы по итогам финансового аудита деятельности госпредприятия за период с 1 марта 2018 года по 29 февраля 2020 года.

"Аудиторское исследование ГП "НМТП" показало, что несмотря на наличие прибыли по данным финансовой отчетности, в исследованном периоде, а фактически с момента реорганизации в июне 2013 года, предприятием не перегружено ни одной тонны груза, тогда как целью его создания согласно Уставу является осуществление хозяйственной деятельности портового оператора на территории Николаевского морского порта", – сказано в сообщении.

Аудиторы также установили, что все основные средства ГП "НМТП" переданы в платное пользование частные портовым операторам еще в 2013 году сроком до конца 2029-2030 годов без права расторжения договоров в одностороннем порядке.

"Во время аудита установлено, что из 14 частных стивидорных компаний, осуществляющих деятельность в Николаевском морском порту, 13 стивидорных компаний работают на государственном имуществе, взятом на условиях аренды у предприятия", – сообщает Госаудитслужба.

При этом фактическое наличие и состояние переданного в платное пользование государственного имущества не проверяется.

В то же время штат ГП "НМТП" в количестве 47 единиц полностью сформирован административно-управленческим и обслуживающим его потребности персоналом с заработной платой почти втрое больше средней заработной платы по отрасли морского транспорта.

"Расходы финансовых ресурсов предприятия направлены исключительно на содержание персонала и создание для него комфортных условий", – отмечают аудиторы.

Читайте также: Фирмы Крючкова зарабатывают на Николаевском порту, - СМИ. ВИДЕО

Таким образом, Госаудитслужба указывает, что из-за невыполнения уставных задач ГП "НМТП" с 2013 года не отвечает критериям объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и подлежит изъятию из перечня таких предприятий.

Кроме того, аудитом выявлены неэффективные и непроизводительные затраты, упущенные выгоды на общую сумму почти 127 млн ​​грн.

Государственные аудиторы также пришли к выводу о нецелесообразности дальнейшего существования ГП "НМТП" в качестве самостоятельного субъекта хозяйствования и неэффективность расходов на его содержание.

В ведомстве отмечают, что ликвидация компании с определением правопреемника всех прав и имущества позволит дополнительно получать около 100 млн грн в год (экономия расходов на содержание ГП "НМТП" - 40 млн грн, чистый доход от аренды, бербоут-чартера, сервитута - 60 млн грн), которые могут быть направлены на восстановление и развитие инфраструктуры Николаевского морского порта.