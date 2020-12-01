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Общий фонд бюджета с начала года сведен с дефицитом 130,7 миллиарда при плане 236,9 миллиарда, – Минфин

Общий фонд бюджета с начала года сведен с дефицитом 130,7 миллиарда при плане 236,9 миллиарда, – Минфин

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-ноябрь этого года составил 111,7 млрд грн, в том числе общего фонда – 130,7 млрд грн при смете дефицита общего фонда на этот период 236,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Месяц назад Минфин оперативно отчитался о дефиците госбюджета по итогам января-октября в 111 млрд грн, в том числе общего фонда – 120 млрд грн при плане 214,2 млрд грн.

Позже Госказначейство уточнило, что дефицит госбюджета за 10 месяцев составил 112 млрд грн, в том числе общего фонда – 120,5 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете на 2020 год, предельный размер дефицита определен в 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,5 млрд грн.

Проект госбюджета на 2021 год, поданный правительством ко второму чтению в Верховную Раду предполагает предельный размер дефицита 246,6 млрд грн, в том числе общего фонда 220,9 млрд грн.

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Джерело:  Минфин
бюджет (1804) дефіцит (450) Мінфін (2923)


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