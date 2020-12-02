В Украине за сутки зафиксировано более 13 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 декабря зафиксировано 13 141 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников.

Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализованы 1 447 человек; умерли от коронавируса 169 человек, выздоровели 13 882 человека.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 758 264 человека; выздоровели 369 054 человека; умерли от коронавируса 12 717 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, так называемый "локдаун", при этом отметил, что их введение как таковое уже неизбежно.