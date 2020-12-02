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Суд запретил "Укрэнерго" выставлять счета компании Ахметова за услуги при экспорте электроэнергии

Суд запретил

Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Д. Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) и обязал НЭК "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии и включать соответствующие услуги в первичные документы, которыми оформляются услуги по передаче электрической энергии.

"Д. Трейдинг" высказывал мнение, что исходя из условий договора, объем услуг по передаче электроэнергии предоставляет компания "Укрэнерго" и который является основанием для расчетов, должен определяться исключительно на основании фактических объемов потребления электрической энергии потребителями истца, при этом условия договора не предусматривают включения в объемы услуг по передаче объемов экспортируемой электроэнергии, сообщает Finbalance.

Суд согласился с доводами истца и указал, что обязанность по уплате тарифа за передачу, в частности, относительно объемов экспортируемой электроэнергии было введено постановлением НКРЕКП №360. Вместе с тем, решением Окружного админсуда Киева соответствующие нормы отменены.

03.11.2020 Западный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозсуда Львовской области, которым госкомпании на основании упомянутых судебных решений было отказано в удовлетворении иска к "ДТЭК Западэнерго" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) о взыскании 425,8 млн грн.

22.09.2020 Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго "к ООО "Д. Трейдинг" о взыскании 651 млн грн.

Ранее сообщалось, что холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят этот тариф, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с ЕС.

Джерело:  Finbalance
Ахметов Рінат (1609) ДТЕК (1359) Укренерго (1994) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+8
Назовите хоть один случай когда компания Ахметов в Украине суд проиграла, сразу после выборов он, щедро откатив, покупает рыла у корыта, кстати наш премьер его кукла... и ни одна власть не видит ни его коррупционных схем, ни уклонений от уплаты налогов, ни сокрытия прибылей в офшорах... вот кто реальная власть в стране и сколько вы бы лохи "риволюций гидности" на майдане не отскакали, пока Ахметов жив и не в тюрьме, все остальные будут жить в говне, ибо благополучие этого олигарха, это следствие системы которая приводит к нищете всех остальных...
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02.12.2020 12:04
+7
5 АКЦИОНЕРОВ владеют Украиной посредством нанятого на контракт артиста, исполняющего роль президента. Коломойский, Ахметов, Медведчук, Аваков и Пинчук.
И именно этого хотел балансирующий на грани слабоумия "пересічний українець".
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02.12.2020 11:31
+4
наступило время бандитов и воров.
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02.12.2020 13:24
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Ахметку?...Поборту?...Да я тя...
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02.12.2020 09:23 Відповісти
Що це за ситуація дивна ?
Одна юр. особа надає послуги іншій ... Платити треба ?
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02.12.2020 10:05 Відповісти
5 АКЦИОНЕРОВ владеют Украиной посредством нанятого на контракт артиста, исполняющего роль президента. Коломойский, Ахметов, Медведчук, Аваков и Пинчук.
И именно этого хотел балансирующий на грани слабоумия "пересічний українець".
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02.12.2020 11:31 Відповісти
думаю немношко больше чем 5 но это только усложняет ситуацию
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02.12.2020 11:34 Відповісти
Согласен. Там еще Кауфману долю уступили, ну и Россияне через Демченко напрямую имеют доступ к телу, минуя Медведчука.
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02.12.2020 11:41 Відповісти
Назовите хоть один случай когда компания Ахметов в Украине суд проиграла, сразу после выборов он, щедро откатив, покупает рыла у корыта, кстати наш премьер его кукла... и ни одна власть не видит ни его коррупционных схем, ни уклонений от уплаты налогов, ни сокрытия прибылей в офшорах... вот кто реальная власть в стране и сколько вы бы лохи "риволюций гидности" на майдане не отскакали, пока Ахметов жив и не в тюрьме, все остальные будут жить в говне, ибо благополучие этого олигарха, это следствие системы которая приводит к нищете всех остальных...
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02.12.2020 12:04 Відповісти
Как наши суды любят Ахметку и его брата по разграблению страны бородатого дедушку!!!
Или это любовь к их деньгам???
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02.12.2020 12:55 Відповісти
наступило время бандитов и воров.
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02.12.2020 13:24 Відповісти
Ахметову платить за услуги надо, только Ахметов ни чего не создал, кроме как завез китайские солнечные панели без налогов и продает в тридорога э/э, а прихватизировал предприятия, которые принадлежали народу, а затем "простимулировал" власть, которая установила высокие тарифы и обязали народ платить по не конкурентным, а значит не рыночным, а монопольным ценам.
Сам же тариф за передачу э/э не платит, а деньги берет, как так? А за что зарплату, налоги, ремонт сетей платить?.Нет денег нет услуги, пусть сам потребляет свою дорогую э/э.
А судьи и власть которые принимают такие решения, тоже должны возсместить потери предприятия и идти работать на "вольные" хлеба, пусть узнают как зарабатываются деньги, а то привыкли ни чего не делать кроме вреда, и из бюддета деньги получать.
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02.12.2020 15:17 Відповісти
так уж и быть простой народ готов покупать грязную но дешевую эл. энергию. А чистую как слеза ребенка по зеленому тарифу пусть покупают друзья Ахметова.
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02.12.2020 16:38 Відповісти
Как не создал!? А кто больше всех свистел на Донбассе в 14 году. Вот и создал,а вы говорите...
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02.12.2020 15:29 Відповісти
фу,слава Богу , а то я переживал......
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02.12.2020 16:48 Відповісти
Как бы кто не относился к Ахметову, в данном случае он прав и закон на его стороне.
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02.12.2020 17:02 Відповісти
В чем он прав? У нас солидарное ценообразование. Тариф на транспортировку оплачивают все в равной степени, вне зависимости от расстояния до генерирующих мощностей. Важен сам факт прохождения электричества по сети. Если же у Ахметова своя собственная транспортная энергосеть от станции к потребителю тогда да, он прав, иначе нет
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02.12.2020 17:26 Відповісти
Ранее сообщалось, что холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят этот тариф, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с ЕС. Источник: https://biz.censor.net/n3234438
Суды приняли справедливые и законные решения в пользу Ахметова, я твёрдый сторонник принципа "Fiat justitia ruat caelum" (Да свершится правосудие, даже если небеса упадут).
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02.12.2020 19:06 Відповісти

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