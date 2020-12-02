Суд запретил "Укрэнерго" выставлять счета компании Ахметова за услуги при экспорте электроэнергии

Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Д. Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) и обязал НЭК "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии и включать соответствующие услуги в первичные документы, которыми оформляются услуги по передаче электрической энергии.

"Д. Трейдинг" высказывал мнение, что исходя из условий договора, объем услуг по передаче электроэнергии предоставляет компания "Укрэнерго" и который является основанием для расчетов, должен определяться исключительно на основании фактических объемов потребления электрической энергии потребителями истца, при этом условия договора не предусматривают включения в объемы услуг по передаче объемов экспортируемой электроэнергии, сообщает Finbalance.

Суд согласился с доводами истца и указал, что обязанность по уплате тарифа за передачу, в частности, относительно объемов экспортируемой электроэнергии было введено постановлением НКРЕКП №360. Вместе с тем, решением Окружного админсуда Киева соответствующие нормы отменены.

03.11.2020 Западный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозсуда Львовской области, которым госкомпании на основании упомянутых судебных решений было отказано в удовлетворении иска к "ДТЭК Западэнерго" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) о взыскании 425,8 млн грн.

22.09.2020 Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго "к ООО "Д. Трейдинг" о взыскании 651 млн грн.

Ранее сообщалось, что холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят этот тариф, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с ЕС.