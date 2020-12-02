Из-за карантина заробитчане из Украины пытаются поехать в Германию по польским документам

На протяжении всего 2020 года наблюдается увеличение динамики выезда украинцев в Германию на нелегальную работу по документам, дающим разрешение на трудоустройство в Польше.

Об этом сообщает компания Gremi Personal.

По данным Главного управления федеральной полиции только за июль-сентябрь из Германии выслали около трех сотен украинцев, и 48 человек задержали только за первые 10 дней сентября.

Неделю назад Федеральная полиция Германии провела масштабную спецоперацию по всей стране, направленную против нелегального трудоустройства украинцев. К операции привлекли около тысячи правоохранителей, обыски провели в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях.

Всего немецкая полиция расследует около 1400 случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии, главным образом в отношении женщин из Украины. Большей частью, они были рекрутированы посредниками польских фирм в Украине.

Наиболее распространенная схема– это найм украинцев на территории Украины представителями мелких или часто непубличных польских фирм по трудоустройству для работы в Польше, после чего этим людям предлагалось нелегальное трудоустройство по большей зарплатной ставке в Германии. В первую очередь речь идет об работе в сфере ухода за престарелыми или нетрудоспособными людьми, а так же по уходу за домохозяйством.

Компания отмечает, что из-за карантинных граничений в ЕС, на данный момент граждане Украины временно не имеют права въезжать в Германии в рамках безвизовых поездок с туристической, частной или деловой целью. При этом граждане Украины имеют право въезда в Германию при наличии вида на место жительства в Германии или визы соответствующего типа (имеющий юридическую силу вида на жительство).

Поэтому для нелегальной работы в Германии украинцы ранее использовали поездки в рамках безвиза. В нынешних условиях украинские заробитчане все чаще пытаются выехать и работать в Германии с польскими рабочими визами или даже обычными приглашениями на работу в Польше.