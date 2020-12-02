БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
535 0

Кабмин одобрил кредит ЕИБ на 100 миллионов евро для ремонта дорог на Луганщине (обновлено)

Кабмин одобрил кредит ЕИБ на 100 миллионов евро для ремонта дорог на Луганщине (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, одобрил привлечение 100 млн евро займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)", предусматривающего восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донбасса.

Соответствующее решение было принято на заседании 2 декабря, передает Интерфакс-Украина.

"Министерству финансов составить с Государственным агентством автомобильных дорог Украины соглашение о передаче средств займа", – сказано в тексте распоряжения. 

Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, кредитные средства ЕИБ в размере 100 млн евро будут направлены на выполнение ремонтных работ на двух участках автодороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово-Лисичанск-Луганск.

Кроме 100 млн евро кредита от ЕИБ в рамках Проекта ЗВ на восстановление дорог в Луганской области Украины также получит $65 млн займа от МБРР.

Все эти средства будут направлены на капитальный и текущий средний ремонт участков автодорог: Н-26 Чугуев-Меловое; Р-66 КПП "Демино-Александровка" - СватовО-Лисичанск-Луганск; Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут.

Кроме этого, правительство на заседании поддержало проект президентского указа относительно делегации Украины для участия в переговорах с ЕИБ для заключения соглашения "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком. В нее вошли 11 представителей, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий избран ее главой.

Как сообщалось, Украина планирует получить от Всемирного банка 100 млн евро на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях востока страны.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
фінансування (2023) Донбас (635) ЄІБанк (293)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 