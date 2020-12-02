Кабмин одобрил кредит ЕИБ на 100 миллионов евро для ремонта дорог на Луганщине (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, одобрил привлечение 100 млн евро займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)", предусматривающего восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донбасса.

Соответствующее решение было принято на заседании 2 декабря, передает Интерфакс-Украина.

"Министерству финансов составить с Государственным агентством автомобильных дорог Украины соглашение о передаче средств займа", – сказано в тексте распоряжения.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, кредитные средства ЕИБ в размере 100 млн евро будут направлены на выполнение ремонтных работ на двух участках автодороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово-Лисичанск-Луганск.

Кроме 100 млн евро кредита от ЕИБ в рамках Проекта ЗВ на восстановление дорог в Луганской области Украины также получит $65 млн займа от МБРР.

Все эти средства будут направлены на капитальный и текущий средний ремонт участков автодорог: Н-26 Чугуев-Меловое; Р-66 КПП "Демино-Александровка" - СватовО-Лисичанск-Луганск; Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут.

Кроме этого, правительство на заседании поддержало проект президентского указа относительно делегации Украины для участия в переговорах с ЕИБ для заключения соглашения "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком. В нее вошли 11 представителей, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий избран ее главой.

Как сообщалось, Украина планирует получить от Всемирного банка 100 млн евро на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях востока страны.