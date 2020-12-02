БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
396 0

ЕБА отозвала письмо с критикой "зеленой" металлургии от Комитета подконтрольного ДТЭК. ДОКУМЕНТ

ЕБА отозвала письмо с критикой

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) 2 декабря 2020 года отозвала свое письмо в адрес министра экономики Игоря Петрашко, в котором было подвергнуто критике предоставление финансовых стимулов для экологической модернизации промышленных предприятий, в частности – "зеленой" металлургии.

Об этом говорится в письме ЕБА, которое публикует БЦ.

Согласно новому письму ЕБА в адрес Минэкономразвития, Ассоциация выявила нарушение процедуры подготовки предыдущего письма, которое было подготовлено и отправлено Игорю Петрашко без согласования со всеми участниками ЕБА.

Непосредственной подготовкой и отправкой письма в министерство занимался энергетический комитет ЕБА, который лоббирует инициативы крупных энергохолдингов.

Так, в Энергетический комитет ЕБА входят всего 6 компаний: ДТЭК Рината Ахметова, РГК Дмитрия Фирташа, Smart Energy Вадима Новинского, Windcraft Карла Стурена, "Элементум Энерджи Украина" Ричарда Дейтса, партнера Макара Пасенюка, сооснователя ICU. Также в Комитет входит Укргаздобыча из государственной Группы Нафтогаз.

Для сравнения, в Комитете информтехнологий ЕБА 15 членов, в Комитете по логистике ЕБА около 50 членов. Решение о принятии в отраслевой комитет ЕБА нового участника принимается всеми членами комитета.

Напомним, понятие "зеленой металлургии" было введено в законе относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, который был принят Верховной Радой 21 июля.

Норма закона предполагает, что метпредприятия, которые при производстве 1 тонны стали обеспечивают менее 250 кг выбросов СО2, освобождаются от уплаты части тарифа Укрэнерго на передачу электроэнергии, которая используется для компенсации "зеленого" тарифа.

Как сообщал БЦ, ДТЭК Ахметова, Windcraft Стурена и VR Capital Дейтса входят в пятерку крупнейших получателей "зеленого" тарифа по итогам 2019 года.

Между тем, в ноябре Хозсуд Киева по иску Д.Трейдинг Ахметова к НЭК "Укрэнерго" разрешил ДТЭК не платить тариф Укрэнерго на передачу при экспорте электроэнергии, из которого компенсируется "зеленый" тариф.

Європейська бізнес асоціація (170) ДТЕК (1359) Новини компаній (3342) Зелений тариф (333)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 