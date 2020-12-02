Минэкономики оценило стоимость гектара земли при запуске рынка в 60 тысяч гривен

На старте земельной реформы в Украине средняя стоимость 1 га сельскохозяйственных земель может составить 50-60 тыс. грн, но готовности продавать землю заявляет не более 5-7% ее собственников.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает Интерфакс-Украина.

"У нас закон говорит, что нельзя продавать землю ниже нормативно-денежной оценки (НДО), которая в среднем по Украине – 28 тыс. грн на га. Мы понимаем, что цена будет выше", – сказал Высоцкий.

По его словам, расчеты Минэкономики показывают, что в среднем стоимость сельхозземель с запуском в Украине рынка будет 50-60 тыс. грн за га, тогда как продавать землю (как показывают опросы) готовы не более 5-7% ее собственников.

"Сейчас действует программа поддержки фермерства. Государство компенсирует 1,5 учетной ставки НБУ – 9% по кредитам, привлеченным под операционную деятельность. Когда будут привлекаться кредиты под покупку земли, будет действовать аналогичная программа – 9% будет компенсироваться фермерам. Механизм понятен: оформляете кредит, платите проценты, подаете заявку в банк и в следующем месяце получаете средства", – отметил Высоцкий.

Замминистра добавил, что в этом году по госпрограмме "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов в 2020 году" аграриям компенсировано почти 1,05 млрд грн из 1,2 млрд грн, запланированных на этот год.

"В следующем году будем закладывать на старте 1,2 млрд грн и затем, при необходимости, будем увеличивать финансирование", – добавил Высоцкий.

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Он обратил внимание, что для фермерских хозяйств, получивших землю в постоянное пользование (в среднем по 50 га, в разных регионах по-разному), будет предусмотрен еще один механизм кредитования – они получат возможность брать земельные участки в кредит на 10 лет под 0%.

"Для этого им после 1 июля 2021 года необходимо будет подать заявление в местную громаду и заключить договор – или сразу выкупить земельный участок по НДО, или с рассрочкой в 10 лет беспроцентно", – пояснил Высоцкий.

Также, по словам замминистра, вместе с запуском рынка земли с 1 июля 2021 года будет внедрен земельный мониторинг (за данное направление отвечает Госгеокадастр), который в разрезе громад будет показывать, сколько продается земли еженедельно и по какой средней цене.

"Мы готовы к запуску рынка земли с 1 июля 2021 года", – подчеркнул заместитель министра.

Как сообщалось, 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Законом предусмотрено, что право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров с 1 июля 2021 года могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли