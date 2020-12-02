Рада утвердила кредит для "Укрэнерго" на 136 миллионов евро на модернизацию подстанций (обновлено)

Верховная Рада ратифицировала Гарантийное соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту "Программа повышения надежности подстанций", подписанное 24 мая 2018 года.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0051 в целом как закона проголосовали 303 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, ратификация соглашения позволит НЭК "Укрэнерго" привлечь кредит от Европейского инвестиционного банка в сумме 136 млн евро под государственные гарантии.

Средства будут направлены на реализацию проекта "Программа повышения надежности подстанций", который предполагается осуществить реконструкцию 11-ти подстанций напряжением 330 кВ и одной подстанции напряжением 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы с внедрением на подстанциях автоматизированных систем управления технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.

Как уточнили в пресс-службе "Укрэнерго", в рамках проекта предусмотрена замена основного оборудования и полная автоматизация следующих подстанций: