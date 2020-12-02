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Рада утвердила кредит для "Укрэнерго" на 136 миллионов евро на модернизацию подстанций (обновлено)

Рада утвердила кредит для

Верховная Рада ратифицировала Гарантийное соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту "Программа повышения надежности подстанций", подписанное 24 мая 2018 года.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0051 в целом как закона проголосовали 303 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, ратификация соглашения позволит НЭК "Укрэнерго" привлечь кредит от Европейского инвестиционного банка в сумме 136 млн евро под государственные гарантии.

Средства будут направлены на реализацию проекта "Программа повышения надежности подстанций", который предполагается осуществить реконструкцию 11-ти подстанций напряжением 330 кВ и одной подстанции напряжением 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы с внедрением на подстанциях автоматизированных систем управления технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.

Как уточнили в пресс-службе "Укрэнерго", в рамках проекта предусмотрена замена основного оборудования и полная автоматизация следующих подстанций:

  • ПС 330 кВ "Никопольская", "Прометей", "Южная", "Первомайская", "Каменская", "Днепровская", "Павлоградская", "Горная" в Днепропетровской области;
  • ПС 330 кВ "Мелитопольская" и "Запорожская" в Запорожской области;
  • ПС 330 кВ "Кварцит" в Кировоградской области;
  • ПС 750 кВ "Южнодонбасская" на юге Донецкой области.

Автор: 

ВР (2863) кредит (3275) парламент (1948) ратифікація (80) Укренерго (1994) ЄІБанк (293)


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