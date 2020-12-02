Украина получила 370 миллионов евро помощи на борьбу с коронавирусом, – Шмыгаль

Украина в общей сложности получила 370 млн евро международной поддержки на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию "Корреспондент".

"Мы получили довольно значительные средства в начале пандемии: 190 млн евро от ЕС, транши от $100 тыс. до 50 млн от разных международных партнеров. Ведутся переговоры с Европейским инвестиционным банком о кредите на покупку вакцин на 50 млн евро плюс 25 млн евро на вакцины от Всемирного банка", – рассказал Шмыгаль.

Он также сообщали, что, кроме безвозвратной помощи ЕС в размере 190 млн евро, "было еще $14,5 млн от США, ООН и его структуры дали 165 млн евро".

"Также Украине помогали Литва, Польша, Чехия, Германия, Южная Корея, Канада и многие другие. Благодарю руководство этих стран за поддержку Украины в этот сложный период", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, по данным Минфина по состоянию на 20 ноября, из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 41 млрд грн или 62% от общей суммы в 66 млрд грн, сообщил Минфин. В том числе на ремонт дорог израсходовано 20,76 млрд грн из заложенных 31,45 млрд грн или 66%. В то же время на сферу здравоохранения из Фонда потрачено всего 7,8 млрд грн из 18,5 млрд грн.