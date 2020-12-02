Рада одобрила привлечение 25 миллионов евро у Германии на жилье для переселенцев

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между правительствами Украины и Германии о финансовом сотрудничестве в рамках реализации проекта "Жилье для внутренне перемещенных лиц".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №0070 проголосовали 311 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ратификация подписанного 3 июня Соглашения позволит Украине привлечь 24,5 млн евро в виде грантов для проекта "Жилье для внутренне перемещенных лиц", в том числе, для консультантов по внедрению проекта, а также 1 млн евро – на сопутствующие мероприятия.

Как отмечается в выводах Бюджетного комитета Верховной Рады, в госбюджете на 2020 год в специальном фонде предусмотрена субвенция из государственного бюджета на реализацию проекта "Жилье для внутренне перемещенных лиц" в сумме 485 млн грн и предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам в сумме 485 млн грн за счет поступлений в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

"Следовательно, принятие законопроекта будет способствовать выполнению соответствующих бюджетных показателей на 2020 год", – считают в Комитете.