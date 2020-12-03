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В Украине за сутки зафиксировано более 14 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано более 14 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 3 декабря зафиксировали 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом количество выздоровлений за сутки составило 15 372 человека.

Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

В том числе заболели 745 детей и 614 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 1739 человек; умерли от коронавируса 243 человека, выздоровели 15 372 человека;

В общем во время пандемии в Украине заболели коронавирусом 772 760 человек; выздоровели 384 426 человек; умерли от коронавируса 12 960 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров не будет продлевать действие "карантина выходного дня", возможное ужесточение карантинных мер

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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