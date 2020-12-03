Нацбанк может отказаться от изменения учетной ставки в случае локдауна, – член Совета НБУ

Национальный банк Украины может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе, считает член Совета НБУ Виктор Козюк.

"Вряд ли НБУ будет без фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе реагировать на локдаун ставкой, так как все же Нацбанк отталкивается от мысли о том, что локдаун – это шок, который проходит во времени", – сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Козюк также считает, что правительству не следует переносить введение локдауна на следующий год.

"Я не уверен, что его (локдаун) действительно введут. Видимо, нужны какие-то более гибкие меры и, видимо, эти меры должны иметь какое-то региональное измерение. Вопрос в том, какова будет глубина стресса", – добавил он.

Как сообщалось, ранее представители Нацбанка допускали возможность снижения учетной ставки, чтобы поддержать экономику в условиях локдауна, несмотря на уже опубликованный НБУ прогноз увеличения учетной ставки в 2021 году в ответ на ускорение инфляции.