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Стоимость текущего ремонта километра дороги за год выросла в 2 раза, – CoST Ukraine

Стоимость текущего ремонта километра дороги за год выросла в 2 раза, – CoST Ukraine

Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, согласно информации публичного модуля аналитики Prozorro, выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году.

Такие данные сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованной информации, средняя стоимость 1 км нового строительства в 2020 году составила 90,22 млн грн (-14,3%), реконструкции – 36,06 млн грн (-44,7%), капитального ремонта – 25,18 млн грн (+4%).

При этом в CoST Ukraine добавили, что стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.

Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной – упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной – упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 – повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 – повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси – упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – не изменилась и составила 3,4 тыс. грн.

"Важно понимать, что применение среднего текущего ремонта – это была вынужденная мера. Внедряется она с 2012 года. Его внедряют, поскольку это самый простой способ реализовать проект в рамках строительного сезона. Трудно сказать, насколько это эффективно сейчас. Реальный результат увидим через несколько лет", - сказал Абрамов.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в среду, 4 ноября, утвердил порядки и условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на обновление местных дорог и строительство мостов в 11 регионах с общим объемом финансирования 1,98 млрд грн.

Джерело:  Интерфакс-Украина
дороги (1569) ремонт (1471) Дорожній фонд (22)


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Топ коментарі
+18
ну на откат в 100 % как раз и выросла
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03.12.2020 15:46
+17
Що спільного між програмою президента "Велике будівництво" та здорожченням кошторису у два рази?Корупція!
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03.12.2020 15:49
+13
То вночі приходять "кляті барихі" і крадуть асфальт.
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03.12.2020 16:18
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ну на откат в 100 % как раз и выросла
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03.12.2020 15:46 Відповісти
Що спільного між програмою президента "Велике будівництво" та здорожченням кошторису у два рази?Корупція!
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03.12.2020 15:49 Відповісти
Ось i я не розумiю.!
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03.12.2020 17:45 Відповісти
"Какая разніца?"
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03.12.2020 18:35 Відповісти
у нас нет президента
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04.12.2020 10:37 Відповісти
Ничего.
https://costukraine.org/buduvaty-ta-rekonstrujovuvaty-avtomobilni-dorogy-stalo-deshevshe-a-remontuvaty-dorozhche-rezultaty-monitoryngu-cost-ukraine/ «БУДУВАТИ ТА РЕКОНСТРУЙОВУВАТИ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ СТАЛО ДЕШЕВШЕ, А РЕМОНТУВАТИ - ДОРОЖЧЕ», - РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ COST UKRAINE
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04.12.2020 12:47 Відповісти
То вночі приходять "кляті барихі" і крадуть асфальт.
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03.12.2020 16:18 Відповісти
Скажи даже больше. То Порошенко ночью ворует осфальт.

ЗЕ - это клиника.
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03.12.2020 19:37 Відповісти
Та вже ж вилікували. Чи бреше?
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04.12.2020 12:39 Відповісти
Болобородько бреше.
Причем что не рот откроет так навозом несет.
Тошно смотреть.
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04.12.2020 15:36 Відповісти
какая прелесть...
а если подключить незаинтересованный иностранный аудит ? во сколько раз эта цена упадет???
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03.12.2020 16:23 Відповісти
Який незацікавлений іноземний аудит? В Україні суди приймають як докази висновки українських експертів. Незацікавлений іноземний аудит - це розвод для лохів...
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03.12.2020 17:11 Відповісти
а про суд я нічого не казав...а незацікавлений іноземний... бо наш любий аудит можно чимось зацікавити (читайте -перекупити)
і ще...а хіба ці цифри про подвоєння вартості без поясненя чому - не розвід для лохів ???
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03.12.2020 17:19 Відповісти
Виросте якраз на ціну аудиту)
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03.12.2020 20:19 Відповісти
от тут Ви можливо і праві)))
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03.12.2020 20:25 Відповісти
Ну що ж ви хотіли,епоха бідності ж минула!!!
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03.12.2020 16:58 Відповісти
Не для всіх. Правда, він чесно нам сказав - я вам нічего нє должен. А ви не зрозуміли? нєсмєшно? хуже нє будєт?
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04.12.2020 12:36 Відповісти
интересно посмотреть на рожи зебилов при чтении этой новости))
поди, они до сих пор уверены что "бубОчко хароший, чесный и не варует"
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03.12.2020 17:11 Відповісти
Вони хіба що цінники в магазинах читають.
В тєлєвізорі все зашибісь.
Стоимость текущего ремонта километра дороги за год выросла в 2 раза, – CoST Ukraine - Цензор.НЕТ 6095
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04.12.2020 09:39 Відповісти
А при чьом здєсь Зєлєнскій?
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04.12.2020 12:34 Відповісти
на всех не хватает
Стоимость текущего ремонта километра дороги за год выросла в 2 раза, – CoST Ukraine - Цензор.НЕТ 7477
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03.12.2020 17:41 Відповісти
Стоимость текущего ремонта километра дороги за год выросла в 2 раза, – CoST Ukraine - Цензор.НЕТ 6948
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03.12.2020 18:25 Відповісти
путинский сосатель?)
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04.12.2020 08:45 Відповісти
Ведете себе. як шулер, Карлику! Пiдмiняете крадiiв вигаданими персонами. не козацького роду.
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03.12.2020 17:52 Відповісти
"Стоимость текущего ремонта километра дороги за год выросла в 2 раза" - это значит, что воруют в два раза больше.
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03.12.2020 18:21 Відповісти
Нет это всего лишь значит что голосовавшие за ЗЕлебородько - дебилы.
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03.12.2020 19:40 Відповісти
Це значить, що крадуть в три рази більше, бо в настілі дороги використовують шлак замість гравію. Шлак одержують безкоштоано (а може ще й доплачує власник), бо це відходи виробництва і проблема для металургії
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04.12.2020 12:29 Відповісти
Ну шош тут поделаешь! Взяла и выросла, будь она не ладна, не пенсия ж!
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03.12.2020 18:31 Відповісти
Криворізький шлак, для "великого крадівництва", який постачає тесть самого презЕдента, вартує дорого. Звідси і ціна. Бенядіктова не дасть збрехати, все "законно".
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03.12.2020 19:46 Відповісти
Это зеленое, вонючее дно !!!!!
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03.12.2020 22:50 Відповісти
Потрібно ще враховувати реальну інфляцію і реальну девальвацію гривні. Не номінальну.
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04.12.2020 10:30 Відповісти
що таке реальна девальвація? там же написали вартість бітума впала.
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04.12.2020 12:22 Відповісти
нехілий апетит у нових чесних ліц. Хоча їх теж можна панять і прастіть: такий виграш випадає раз в житті і треба поспішати- недовго залишилося.
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04.12.2020 12:20 Відповісти
хорошо, не в три. а почему подорожало? хороший сметчик распишет. и все будет законно. вот и все. но зеля вяток не берет............
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04.12.2020 12:30 Відповісти
Оце б клятому ЗЕленошмарклевому БлаЗЕню разом з усім огидним ЗЕ-шапіто розжареним асфальтом затрамбувати б їхні мерзенні роти, а смердючі сраки позаливати бітумом, щоб знали падлюки, як народові брехати і знущатися.
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04.12.2020 12:58 Відповісти
Ермак Шефир и самый честный, зарабатывают))
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04.12.2020 13:21 Відповісти
Стоимость текущего ремонта километра дороги за год выросла в 2 раза, – CoST Ukraine - Цензор.НЕТ 6192
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04.12.2020 13:23 Відповісти
Стоимость текущего ремонта километра дороги за год выросла в 2 раза, – CoST Ukraine - Цензор.НЕТ 8985
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04.12.2020 13:58 Відповісти
чем больше крадешь, тем больше хочется.
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04.12.2020 14:08 Відповісти

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