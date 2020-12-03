Фирма тестя заместителя главы Офиса Зеленского получила землю под застройку в Киеве

Компания "Дейринг Капитал", совладельцем которой является тесть заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова Александр Павлушин, получила от Киевсовета землю под застройку сразу после назначения Татарова в ОП.

Речь идет об участке площадью почти полтора гектара в Святошинском районе Киева по ул. Краснова, 33, передает Bihus.info.

"Дейринг Капитал" получил участок в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса.

Проект этого решения был зарегистрирован в конце июля, за две недели до назначения Олега Татарова в Офис президента, а в повестку дня проект попал в сентябре – уже после того как Татаров стал заместителем главы Офиса.

"Дейринг Капитал" был зарегистрирован в октябре 2019 года, поэтому у компании отсутствует опыт строительства. Владельцами фирмы числятся три человека. Кроме тестя Татарова Александра Павлушина, это Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко.

Зарегистрирована фирма "Дейринг Капитал" по ул Антоновича, 131, где недвижимостью владеет и сам Татаров, и его жена Татьяна. Кроме этого, Александр Павлушин значится владельцем двухкомнатной квартиры в жилом комплексе на Малевича, 89. Такая сейчас стоит около 4 млн грн.

При этом Александр Павлушин родом из Кировоградской области, где он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и имеет лицензию на маршрутные перевозки. Другой информации о бизнесе Павлушина журналистам найти не удалось, как и информации о наличии легальных источников средств для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса.

Как отмечают журналисты, в январе Татаров и его жена Татьяна запустили процесс расторжения брака, дело попало в Деснянский райсуд. Пока неизвестно, не является ли этот развод фиктивным с целью сокрытия или сохранения имущества и активов семьи.

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Как сообщалось, накануне детективы НАБУ согласовали подозрение Олегу Татарову, который сейчас занимает должность заместителя Офиса президента Владимира Зеленского. Однако, как заявили в НАБУ, не смогли его вручить из-за безосновательного решения генпрокурора Ирины Венедиктовой об изменении группы прокуроров по делу.

Его подозревают по делу об организации взятки за предоставление недостоверной экспертизы в деле о завладении квартирами Нацгвардии, подозреваемым по которому также проходит экс-нардеп Максим Микитась. 2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа.

Известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числеотвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Уже после увольнения из "Укрбуда" он вместе с бывшим руководителем в МВД Василием Фаринником стал сооснователем адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко" и одноименного общества с ограниченной ответственностью (сейчвас название изменено на ООО "Правовая компания "Креденс"). По данным издания Liga.net, эту фирму называют "юристами Портнова", бывшего заместителя глав Администрации президента Виктора Януковича, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.