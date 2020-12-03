Морские порты увеличили перевалку грузов с начала года до 145 миллионов тонн

Морские порты Украины в январе-ноябре текущего года обработали 145 млн тонн грузов, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили представители Администрации морских портов Украины в ходе EBA Infrastructure Day, передает Интерфакс-Украина.

По данным АМПУ, экспорт грузов за 11 месяцев 2020 года увеличился на 3,6%, импорт уменьшился на 8,3%, транзит – на 10,3%.

"Экспорт увеличился за счет таких грузов, как руда и металл, импорт уменьшился за счет руды и угля, транзит уменьшился за счет сокращения поставок руды из Российской Федерации через порт "Пивденный", – сообщили в АМПУ.

Согласно обнародованной информации, в структуре грузоперевалки зерновые составляют 30% грузов, руда – 28%, черные металлы – 11%, контейнеры – 8%, другие сыпучие грузы – 6%, масло – 4% и так далее.

Больше всего грузов (28%) было переработано четырьмя морпортами: "Пивденный", "Николаев", "Одесса" и "Черноморск".

Как сообщалось, морские порты Украины в 2019 году перевалили 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше по сравнению с 2018 годом.