Минэнерго предложило продлить нулевую норму страхового запаса газа на 2021 год

Министерство энергетики предлагает утвердить нулевую норму формирования страхового запаса в 2021 году для поставщиков природного газа.

Соответствующее предложение содержится в проекте постановления Кабинета министров Украины, поданном на согласование в Государственную регуляторную службу, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время в случае наступления на рынке природного газа кризисной ситуации поставщиков планируют обязать создавать страховой запас в размере 10% запланированных месячных объемов поставки потребителям.

Как сообщалось, на 2020 год Кабинетом министров также утверждена нулевая норма страхового запаса.

Формирование страхового газа предусмотрено законом "О рынке газа". Изначально закон предусматривал формирование всеми поставщиками страхового запаса в размере 50% месячного объема поставки. Позже Рада снизила требование, делегировав Кабмину полномочия по определению конкретного размера страхового запаса на каждый год и установив верхний предел в 10%.

Норма о формировании страхового запаса критикуется частными компаниями-поставщиками, которые не хотят "замораживать" средства, закачивая газ в ПХГ. В то же время в "Нафтогазе Украины" и ОГТСУ ранее отмечали, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание страхового запаса газа.

По состоянию на 2 декабря 2020 года в ПХГ Украины накоплено 26,321 млрд куб. м газа.