Для строительства моста в Запорожье вернут упавший в Киеве в 2011 году плавучий кран "Захарий". ВИДЕО

Для строительства моста через Днепр в Запорожье задействуют самый мощный в Европе плавучий кран LK-600, который с 2017 года находился в Турции.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", речной несамоходный кран уже плывет в Украину из Стамбула.

"148-метровая машина будет привлечена при строительстве флагмана "Большого строительства" – мостовых переходов через Днепр и Старый Днепр в Запорожье" , – сказано в сообщении.

По данным "Укравтодора", кран LK-600 будут использовать для транспортировки секций моста от площадки сбора в районные Кривой бухты. Маршрут составляет 6 км по реке Днепр. Всего запланировано транспортировать 6 секций, общей массой 4 334 тонны. Плавкран также необходим для монтажа секций пролетного строения сооружения №10 (вантового моста).

"В классе компактных речных кранов с низкой осадкой LK-600 – самый мощный в Европе. Его грузоподъемность после модернизации составляет 800 тонн. Вес – около 3000 тонн", – отмечают в "Укравтодоре".

Напомним, кран LK-600 был построен в 2009 году на киевском судостроительном заводе "Ленинская кузница". С июня 2011 года кран под именем "Захарий" использовался для монтажа конструкций Подольского мостового перехода. Однако уже в ноябре того же года кран упал, получив серьезные повреждения. После этого стрела крана была демонтирована и направлена на металлолом. В январе 2012 года кран был поставлен в вертикальное положение, а затем отправлен на ремонт, который закончился в 2014 годуу.