В Украине за сутки обнаружено более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 7 декабря обнаружили 8 641 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 1037 человек; умерли от коронавируса 145 человек, выздоровели 5 123 человека.

В общем за время пандемии заболели коронавирусом в Украине 821 947 человек; выздоровели 423 704 человека; умерли от коронавируса 13 733 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, В Украине по состоянию на утро 6 декабря зафиксировано 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 048 человек, умерли 167 пациентов/

По состоянию на утро 5 декабря обнаружено 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

Министерство здравоохранения предложит правительству ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на три недели.