Прокуратура открыла дело против австрийских архитекторов за работу в Крыму, – МИД

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, Украина также запустила внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым.

МИД отмечает, что украинская сторона также уведомит о незаконной деятельности бюро власти США и ЕС.

"Мы не будем терпеть такого откровенного игнорирования украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией. Руководство этой австрийской компании решило стать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а у международного реноме этой компании будут серьезные потери", – сообщил спецпредставитель МИДа по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил об участии австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

"В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", – отмечал Щерба.



