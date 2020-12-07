Германия выделит на вакцинацию от коронавируса в 80 раз больше средств, чем Украина

Германия потратит до 6 млрд евро на вакцинацию населения от коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра здравоохранения страны Йенса Шпана, передает Интерфакс-Украина.

Шпан заявил, что расходы на лекарства, станции для вакцинации и цифровые инструменты составят от 5 млрд до 6 млрд евро.

Старт вакцинации от коронавируса в Германии ожидается в первые дни 2021 года, пишет агентство Associated Press со ссылкой на руководителя аппарата канцлера ФРГ Хельге Браун.

Прививка против коронавируса будет бесплатной и добровольной.

С начала пандемии в Германии заразились коронавирусом свыше 1,1 млн человек, более 19 тыс. умерли.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что держит на контроле подготовку к закупке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и массовой вакцинации украинцев, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

"Мы должны быть готовы с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное – помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую ​​массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", – сказал Зеленский.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на вакцинацию, тогда как Минздрав подавал заявку на выделение 15,1 млрд грн.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.