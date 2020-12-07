Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект о локализации во втором чтении

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять во втором чтении законопроект №3739 "О внесении изменений в закон "О государственных закупках" о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по итогам заседания, состоявшегося в понедельник, 7 декабря в режиме видеоконференции.

Как отмечается в сообщении, большое количество поправок затянуло процесс подготовки законопроекта ко второму чтению и на сегодняшний день его текст существенно доработан.

"После проведения обсуждений с производителями, отраслевыми ассоциациями, трудовыми коллективами предприятий, а также сторонами, которые проводят публичные закупки, были предложены важные поправки", – отмечается в сообщении

В частности, ко второму чтению предлагаются такие новации:

Унификация уровня локализации по всем категориям товаров. В редакции первого чтения к различным видам товаров предлагалось требование разного уровня локализации. В новой редакции требования унифицированы. Уменьшены начальные и финальные проценты. В редакции первого чтения требование локализации на первом этапе составляло 25-45% с последующим увеличением с 2024 года. Новая редакция фиксирует для первого года требование 10% локализации для всех видов продукции, с ежегодным увеличением на 5%.Рост требования остановится на отметке 40% и будет таким оставаться до конца 10-летнего срока. Уход от использования кодов продукции. Таким образом в тексте законопроекта останутся только названия товаров без указания числовых CPV-кодов. Это уменьшит риски обхода требований закона при закупках тех же товаров под другими кодами. В перечень товаров ко второму чтению была добавлена ​​продукция авиационной отрасли. Добавляется формула расчета определения локализации. Народные депутаты предложили существующую формулу оценки уровня локализации сельхозтехники, которая используется Министерством экономики с 2017 года и зафиксирована постановлением Кабинета министров. Собственно, именно по этой формуле украинские производители определяли текущий уровень локализации продукции при подготовке законопроекта о локализации. Кабинет министров по согласованию с профильным комитетом Верховной Рады получит право увеличивать на 10% и уменьшать на 5% требование уровня локализации для отдельной категории товаров сроком на 1 год. А также предлагать дополнительный перечень товаров, для которых будет определяться требование локализации не выше уровня, установленного законом на соответствующий год. Кроме того, Кабмин имеет право по согласованию с профильным комитетом уменьшать до нуля требование уровня локализации для отдельной закупки.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №3739 в первом чтении 21 июля 248 голосами. За него проголосовали представители почти всех депутатских фракций и групп.

Авторами стали народные депутаты Дмитрий Наталуха, Дмитрий Кисилевский и Роксолана Пидласа. Всего законопроект подписали 38 народных депутатов, в том числе руководители большинства фракций: Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Ирина Геращенко, Олег Кулинич и другие.

Законопроект предлагает требование наличия местной составляющей в публичных закупках, то есть хотя бы часть товара должна быть произведена в Украине.

Авторы законопроекта поясняют, что его принятие позволит обеспечить украинские предприятия заказами, а украинцев – работой. В законопроекте идет речь о машиностроении – сложной высокотехнологичной продукции, которую вместе с комплектующими и запчастями в Украине способны производить около 4000 предприятий. Это железнодорожный транспорт, городской транспорт, коммунальная техника и энергетическое машиностроение.